Lai kārotais neietu secen: kļūdas, ko nepieļaut jauna darba meklējumos

Darba meklējumi neatkarīgi no iemesla, kāpēc lūkojies jaunas darba vietas virzienā, vienmēr ir dažādu satraukumu pilni. Tas ir normāli, jo, visticamāk, tu neesi vienīgā persona, kas pretendē uz sev vēlamo amatu, tāpēc tev jāprot sevi pēc iespējas labāk parādīt, kā arī tu vien vari nojaust, kāda varētu būt potenciālā darba vide. Lai arī iepriekš pareģot, kādus jautājumus uzdos iespējamais darba devējs un kā tev intervijā veiksies, ir neiespējami, tu vari mēģināt novērst izgāšanos, izpētot biežāk pieļautās kļūdas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piesardzībai ir ļoti liela nozīme – tev jāizvērtē viss, sākot no tā, ko un kā raksti CV un motivācijas vēstulē, līdz tam, kā tu izskaties un ko atklāj intervijā. Kļūdoties savus darba meklējumus tu nepavisam neatvieglosi. Lai samazinātu savas iespējas pieļaut kļūdas jauna darba meklējumos, iedvesmojoties no portāliem ''The Balance Careers'', ''Life Hack'' un ''Live Career'', iepazīstinām ar biežākajām kļūdām, kas var būt liktenīgas, potenciālajam darba devējam lemjot par tevi kā jauno darbinieku.

Par daudz informācijas CV



Neapšaubāmi, darba pieredze dažādās sfērās var būt noderīga jebkur, jo no visa, kas iepriekš darīts, iespējams iemācīties kaut ko noderīgu, piemēram, komunikācijas prasmes, stresa menedžmentu, krīzes komunikāciju u. tml. Taču, lai arī cik ļoti tu gribētu savā CV iekļaut katru tavu darba pieredzi, tas nav nepieciešams, jo kā saka – kas par daudz, tas par skādi.

Pirms stiķēt kopā savu dzīves gājumu nepieciešams izvērtēt, kas ir svarīgi amatam un darba vietai, uz kuru pretendē. Tāpat kritiski izvērtē, kādu informāciju iekļaut par izglītību – visticamāk, nav nepieciešams norādīt, kad un kādu vidusskolu beidzi, it īpaši tad, ja pēdējoreiz skolas solā sēdēji pirms 20 gadiem. Atceries, ka tev ir tikai īss mirklis, lai iegūtu labu pirmo iespaidu, tāpēc izmanto šo mirkli lietderīgi.

Foto: Shutterstock

Par daudz informācijas motivācijas vēstulē



Līdzīgi kā ar CV, arī motivācijas vēstulē, ja to lūdz iesūtīt potenciālais darba devējs, nevajadzētu aizrauties ar spriedelējumiem, kāpēc tu vēlies konkrēto amatu. Tāpat jāatceras nospraust robežu starp privāto un profesionālo dzīvi – neiekļauj vēstulē privātas nianses, piemēram, attiecības ģimenē u. c.

Lasot motivācijas vēstuli, tavs iespējamais darba devējs vēlas noskaidrot, kāds būs tavs pienesums konkrētajai darba vietai. Tāpēc arī, rakstot motivācijas vēstuli, nepieciešams piedomāt, lai tajā atainotais sasaucas ar to, kas ir nepieciešams un ir svarīgi amatam, uz kuru pretendē. Motivācijas vēstulei daudzos gadījumos ir noteicošā loma, kad uzņēmums pieņem lēmumu, kurus kandidātus aicināt uz interviju. Līdz ar to neizturies pret to pavirši.

Pareizrakstības kļūdas



Pārlasīt pašas rakstīto ir ļoti grūti, jo tavas smadzenes zina, ko tu gribēji uzrakstīt, tāpēc, visticamāk, pieļautās kļūdas nepamanīsi un visu izlasīsi pareizi. Lai potenciālais darba devējs tavā CV vai motivācijas vēstulē neieraudzītu daudz kļūdu, lūdz kādam draugam vai ģimenes loceklim pārlasīt tevis uzrakstīto.

Nav interneta vēstures



Bija laiks, kad internets bija kaut kas svešs un tev nebija nepieciešams būt daļai no tā. Taču mūsdienās liecības par tevi, kas pieejamas sociālajos medijos, nereti ir noteicošās, lai tu vēlamo darbu iegūtu. Šeit ir svarīgs ne tikai tas, ko tu publicē, bet arī tas, vai tevi vispār var atrast ''Google'' meklētājā. Un, lai arī cik neierasti tas, iespējams, izklausītos, ir uzņēmumi, kuri pievērs acis uz apkaunojošiem ''Facebook'' vai ''Instagram'' ierakstiem, bet nepieņems darbinieku, kuram nav neviena sociālā medija konta.

Tāpēc pirms sūti savu CV un motivācijas vēstuli izveido vismaz ''LinkedIn'' profilu, kas ir labākais rīks, lai internetā dalītos ar savu karjeras pieredzi un meklētu jaunu darba vietu. Tāpat izvērtē, vai esošo sociālo tīklu kontos neesi publicējusi kaut ko apkaunojošu vai neglaimojošu, ko labāk izdzēst.

Foto: Shutterstock

Darba intervijai nepiemērots apģērbs



Lai arī CV un motivācijas vēstule ir pirmās liecības, kas jau rada iespaidu par tevi, izskatam, kādā tu ierodies uz darba interviju, var būt liktenīga nozīme. Domājot par piemērotāko apģērbu, ir svarīgi atcerēties, ka gan pārcenšanās, gan nevīžība var tev kaitēt – darbu tu neiegūsi. Arī šajā gadījumā nepieciešams veikt nelielu izpēti par to, kāds ir potenciālās darba vietas ģērbšanās stils. Ja darbinieki ģērbjas formāli, arī tev uz interviju jāierodas formālā tēlā, bet, ja ģērbšanās nav ierobežota, vari ierasties ikdienišķākā paskatā.

Nepareizas atbildes uz jautājumiem



Jauna darba meklējumi, īpaši tad, ja konkrēto amatu tu ļoti vēlies iegūt vai tev tas ir akūti nepieciešams, var būt stresa, neziņas un baiļu bagāti, kas nereti traucē domāt skaidri. Kā rezultātā darba intervijā pasakām to, ko nepavisam nevajadzēja teikt, kas arī var liegt iespēju darbu iegūt. Šī ir viena no tām lietām, kuru ir vieglāk pateikt, nekā izdarīt, taču, runājot ar potenciālo darba devēju, jāmēģina atbildēs atainot tavu un izvēlētā amata un uzņēmuma saderību – prasmes un zināšanas, kas noderēs tieši šajā darba vietā. Savukārt jāizvairās no iemeslu atklāšanas, kāpēc tev šis darbs ir vajadzīgs.

Pārlieka vāvuļošana



Paturpinot par darba interviju, ir svarīgi ne tikai mēģināt kontrolēt stresu, tādējādi spējot runāt par lietu nevis kaut ko nesvarīgu, bet arī nerunāt par daudz. Šoreiz ar runāšanu par daudz nav domāta nejauša izrunāšanās par lietām, kuras nevajadzēja teikt, bet vienkārša un nepārtraukta vāvuļošana, kur potenciālajam darba devējam īsti nav iespēja iespraukties ar savu sakāmo. Runājot par daudz, tu nespēj kārtīgi ieklausīties tajā, ko tev saka vai jautā, tāpēc tavas atbildes var būt nesaistītas ar jautāto. Iemācies ieklausīties otrā un saprast robežu, kur ir pateikts pietiekami – ne par maz, ne par daudz.