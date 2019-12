Tenkas un nesamērīgi noteikumi. Piecas pazīmes, kas liecina par toksisku darba vidi

Nav šaubu, ka atalgojums nereti ir viens no noteicošajiem, kad nepieciešams izlemt – turpināt vai pārtraukt darba attiecības. Tomēr, neskatoties uz priekšrocībām, kā jau jebkura veida attiecībās, tostarp ar partneri, ne visās ir iespējams palikt ilgstoši, it īpaši tad, ja radušās aizdomas – tās ir toksiskas. Visticamāk, pirmajās darba nedēļās nebūs viegli noteikt, vai darba vieta patiesi ir toksiska, bet ir labi prast saskatīt pazīmes, kas par to var liecināt.

Šķiet, ikviens kaut reizi dzīvē ir saskāries ar darba radīto stresu, nepatiku pret saviem kolēģiem vai priekšniecību. Tas nav nekas neparasts, jo neviena darba vieta, lai arī, iespējams, kāds vēlētos šim iebilst, nav ideāla, un vienmēr ir iespējams darba vidi un sniegumu uzlabot. Tomēr tas nebūt uzreiz nenozīmē, ka katra nepilnība vai nepatīkamā izjūta būtu jātulko kā toksiska vide. Patiesībā izteikti toksiskas darba vides nav ļoti bieži sastopamas, tomēr, ja tev ir radušās aizdomas, ka tu tādā strādā, ir laiks no šīs vietas atvadīties.

Varbūt tev ir radies jautājums – kā zināt, ka darba vieta ir toksiska? Lai uz to atbildētu, iedvesmojoties no portāliem ''Forbes'' un ''LinkedIn'', piedāvājam iepazīties ar pazīmēm, kas var liecināt par toksisku darba vietu.