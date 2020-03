Deviņas frāzes, kas nepatīk cilvēkiem bez attiecībām

Ļoti daudzu cilvēku lielais dzīves sapnis un mērķis ir izveidot attiecības un dibināt ģimeni. Tomēr ne visiem, kas to vēlas, izdodas ieceri realizēt. Turklāt netrūkst arī tādu, kas dzīvi bez partnera izvēlas paši. Neatkarīgi no tā, vai brīva putna statuss ir paša izvēle un vairo laimi, nevis skumjas, ir frāzes, kuru dzirdēšana kaitina ikvienu cilvēku bez partnera. Tās var būt aizskarošas, sāpinošas vai vienkārši tracinošas.

Ja nevēlies aizskart vai sadusmot kādu paziņu, kam pašlaik nav partnerattiecību, piedāvājam ieskatīties "RD" attiecību ekspertu nosauktajās frāzēs, ko vientuļajiem vai brīvajiem (kā nu kurš sevi dēvē) labāk neteikt.

"Kāpēc vēl neesi precējusies?"

Un kāpēc tu nepārstāj uzdot aizskarošus jautājumus? Jautājums par to, kāpēc neesi precējusies, sevī iekļauj ne tikai vienkāršu interesi, bet arī zemtekstu par to, ka būt precētai ir labāk nekā neprecētai. Pat, ja cilvēks ir mierā ar savu dzīvi, šāds jautājums var likt apšaubīt savu labsajūtu. Mūsdienās arvien vairāk cilvēku izdara apzinātu izvēli – precēties vai nē. Laulība patiesi nav vienīgais veids, kā sevi realizēt un dzīvot laimīgi. Protams, vari jautāt par cilvēka nākotnes plāniem, bet centies to darīt tā, lai jautājums neslēptu pārliecību par to, ka viens no iespējamiem dzīves ceļiem kaut kādā mērā ir vēlamāks par citu.

"Pārstāj būt tik izvēlīga!"

Var jau gadīties, ka cilvēkam ir šķietami pārāk augstas prasības, bet vai tu vari garantēt, ka tad, ja tās samazinās, cilvēks uzreiz atradīs sev piemērotu partneri, ar ko laimīgi dzīvos kopā līdz mūža galam? Šķiršanās skaits gan Latvijā, gan pasaulē ir ļoti augsts, un tajā, ka cilvēks vēlas atrast sev piemērotu partneri, nevis apprecēt pirmo (nu labi – varbūt trešo vai piekto) pretimnācēju un pēc tam izšķirties, patiesi nav nekā slikta. Turklāt, apgalvojumu, ka cilvēks ir pārāk izvēlīgs, var uztvert arī kā pārmetumu un norādi uz to, ka tu neesi pietiekami laba, lai dabūtu to, par ko sapņo.

"Vai tu esi mēģinājusi...?"



Ja cilvēks pasūdzas par to, ka neizdodas atrast piemērotu partneri, nevajadzētu steigties ar ieteikumiem, kā labāk rīkoties. Laikā, kad cilvēkam nepieciešama uzklausīšana, viņš var sākt domāt, ka uzskati viņu par dumju. Protams, ja jums ir tuvas attiecības, vari piedāvāt palīdzību, daloties idejās par to, kā atrast piemērotu partneri. Bet dari to uzmanīgi, apsverot iespēju, ka tavs lieliskais ieteikums jau sen kā izmēģināts, bet rezultāta joprojām nav.

"Nesatraucies, pacieties. Tas īstais un vienīgais noteikti drīz uzradīsies..."



Vai tiešām katram no mums ir tikai viens piemērots partneris? Un vai tiešām, kad satiksim to īsto un vienīgo, attiecības būs ideālas? Šāda romantiska ideja tiek apspēlēta filmās, seriālos un romānos, bet dzīvē viss ir daudz sarežģītāk. Ir ļoti maza iespēja, ka pie kādas sievietes ieradīsies princis baltā zirgā – ideālais vīrietis, ar ko sagaidīt vecumdienas –, ja vien viņa gaidīs pietiekami pacietīgi. Tā ir vienkārša melošana un aicinājums gaidīt to, kas, ļoti iespējams, nekad nenotiks.

"Tu esi īpaša un unikāla. Tev nevajag atdoties, kam pagadās!"



Lai arī šis teksts varētu šķist uzmundrinošs un piemērots, doma par to, ka esam ļoti īpaši un unikāli, nereti liek norobežoties no citiem. Cilvēks var sākt uzvesties nedaudz augstprātīgi un izvairīties no citiem ar mērķi izvairīties no sirdēstiem. Turklāt pārliecība par unikalitāti, var likt izvirzīt neatbilstošas prasības apkārtējiem un ievērojami sarežģīt attiecību veidošanu.

"Es zinu kādu, kam nav attiecību."

Šīs frāzes kaitīgumam vajadzētu būt saprotamam pašam par sevi – tas, ka divi cilvēki ir bez attiecībām, nepadara viņus par perfektu pāri nākotnē. Lai cilvēki būtu kopā, nepietiek ar to, ka viņi abi ir bez attiecībām un kāds viņus iepazīstina. Turklāt nevajadzētu pieņemt, ka visi cilvēki, kam nav attiecību, vēlas, lai viņus ar kādu iepazīstina.

"Kā tas nākas, ka tik burvīga sieviete kā tu, joprojām nav atradusi partneri?"

Lai cik labi arī nebūtu tavi nodomi, šāda frāze norāda, ka ar cilvēku kaut kas nav kārtībā. Turklāt cilvēki, kam nav attiecību, īpaši, ja viņi tās patiešām vēlas, parasti nezina iemeslu, kāpēc tā. Ja jau atbilde uz jautājumu būtu tik viegli atrodama, gan jau arī ar partnera atrašanu, ja tas ir cilvēka mērķis, veiktos labāk.

"Kurš salauza tavu sirdi?"

Šis jautājums norāda uz to, ka tu ciet, ka glabā rūgtumu un bailes. Cilvēki ļoti bieži pieņem, ka tie, kam nav attiecību, ir dusmīgi, skumji un nelaimīgi, lai arī tā bieži nebūt nav taisnība. Vai tiešām nav nekā cita, ko pajautāt un par ko parunāt?