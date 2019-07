Gadi un attiecības: ko ņemt vērā, ja ar sirdsāķīti ir liela vecuma starpība

Runājot par pāra saderību, ļoti bieži tiek apspriesti dažādi faktori – sākot no kopīgām interesēm līdz pat horoskopa zīmei. Daļa no šiem faktoriem, iespējams, nozīmīga ir tikai mūsu prātos, bet daļa patiešām var spēlēt savu lomu tajā, vai izdosies izveidot saskanīgas un ilgtspējīgas attiecības. Viena no lietām, kam patiešām varētu būt nozīme, ir partneru vecuma starpība.

Mēdz uzskatīt, ka veiksmīgāka un pierastāka savienība ir tā, kurā vīrietis ir vecāks, bet sieviete – jaunāka. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka pretējs modelis nav izplatīts. Tomēr, runājot par vecumu starpību, katram prātā ir sava definīcija tam, cik liela gadu atšķirība ir pieļaujama. Piemēram, "Psychology Today" skaidro, ka daudzi tic formulai "puse no vecuma plus septiņi", ja partneris ir jaunāks, un aprēķinam "vecums mīnus septiņi reizināts ar divi", pretējā gadījumā. Tas nozīmē, ka tad, ja esi 32 gadus veca, savu partneri vari meklēt robežās no 23 līdz 50 gadiem. Tiesa, šis likums nav piemērojams visiem pāriem un situācijām.

Uzsākot veidot attiecības, gadu starpībai nevajadzētu būt iemeslam, lai tās neizdotos. Bet, tā kā gadu starpība bieži ir saistīta arī ar atšķirīgām pieredzēm un mērķiem dzīvē, ir dažas lietas, ko vajadzētu ņemt vērā. Piedāvājam iepazīties ar "Women's Health" attiecību ekspertu ieteikumiem par to, kas jāapsver, veidojot attiecības gadījumā, ja ar simpātiju ir liela gadu starpība.