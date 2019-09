Mīlas prieku kulminācija: pieredzes stāsti, kāpēc neizdodas sasniegt un kādēļ netēlot

Mīlēšanās neapšaubāmi sagādā prieku un citas patīkamas emocijas arī tad, ja nav izdevies sasniegt kulmināciju. Taču, lai attiecības būtu izturīgas un tajās neiezagtos slikta seksuālā dzīvē, baudas virsotnes sasniegšana ir neizslēdzama. Tāpat dāmas, lai neaizvainotu savu partneri, nereti mēdz izlikties, ka ekstāzi sasniegušas, kas nepavisam nenāk par labu nedz viņas, nedz partnera intīmajai dzīvei. Tāpēc ir svarīgi zināt, kāpēc neizdodas sasniegt orgasmu un kā to izdarīt.

Kas ir orgasms? To var definēt dažādos veidos, izmantojot dažādus kritērijus. Medicīnas speciālisti par definīcijas pamatu ir izvēlējušies ķermeņa fizioloģiskās izmaiņas, turpretī psihologi un garīgās veselības speciālisti tos skaidro kā emocionālas un kognitīvas izmaiņas. No tā izriet, ka visaptveroša orgasma skaidrojuma pašlaik nav.

Kulminācijas sasniegšana viennozīmīgi gan vīriešiem, gan sievietēm ir priekpilns brīdis un sniedz ne ar ko nesalīdzināmu baudu. Taču, kā izrādās, orgasmi var nākt arī par labu veselībai. Runājot par vīriešu veselību, ir pētījumi, kas rāda, ka bieža ejakulācija var samazināt prostatas vēža risku. Piemēram, kādā pētījumā parādīts, ka vīriešiem, kas 21 reizi mēnesī sasnieguši orgasmu, ir par 20 procentiem mazāks prostatas vēža risks nekā tiem, kas mēneša laikā ejakulējuši tikai četras līdz septiņas reizes.

Tāpat pierādīts, ka orgasma laikā izdalās tādi hormoni kā oksitocīns un DHEA, kuriem, kā liecina pētījumi, var būt aizsargājošas īpašības pret vēzi un sirds slimībām. Kā arī oksitocīns un citi endorfīni, kas izdalās gan vīrieša, gan sievietes kulminācijas laikā, darbojas kā relaksanti.

Lai tu no mīlas priekiem gūtu vislabāko pieredzi un spētu sasniegt kulmināciju, iedvesmojoties no portāliem ''Prevention'', ''Every Day Health'', ''Health'', ''Medical News Today'' un ''Women's Health'', piedāvājam iepazīties ar iemesliem, kāpēc neizdodas sasniegt orgasmu, ar orgasmu veidiem un kā tos sasniegt. Tāpat lasi tālāk un uzzini "Viņa" lasītāju pieredzi baudas virsotņu sasniegšanā.