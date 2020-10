Sekss ar vilšanos. Kāpēc neizdodas sasniegt baudas virsotnes un kā to risināt

Daži ikdienas fakti ir skumji, bet patiesi – viens no tiem ir tas, ka daudzām sievietēm orgasma sasniegšana sagādā pamatīgas galvassāpes. Kā liecina Klīvlendas klīnikas veiktais pētījums, tikai 10 procentiem sieviešu nonākt baudas virsotnēs ir tikpat vienkārši kā sašņorēt kurpju auklas, kamēr pārējiem 90 procentiem jācenšas novērst traucējošos faktorus. Un pie vainas var būt pat šķietami visnenozīmīgākie sīkumi.

Gan sievietēm, gan vīriešiem jau pašā pamatā ir svarīgi saprast – katrs ķermenis ir citādāks, tāpēc, kas vienai dāmai palīdz, otrai var absolūti nederēt. Taču sarežģīts nenozīmē neiespējams, tādēļ, pāragri metot plinti krūmos, dāmas pašas sevi apzog. Ja tev vai tavai partnerei orgasma nesasniegšanas sāpe ir aktuāla, "Woman's Day" eksperti apkopojuši iespējamos iemeslus un izmēģināšanas vērtus risinājumus.

Trauksmainības sajūta



Nerimstoša trauksme, nemiera sajūta un bažas var būt par pamatu uzmācīgu domu mākonim, kas ne par kādu naudu nepamet prātu. Ja tā, orgasmu sasniegt var būt pat ļoti grūti. Patiesībā, kā liecina aptaujas rezultāti, vairāk nekā puse sieviešu sevi identificējušas tieši ar trauksmainības problēmu. Turklāt, ņemot vērā šī stāvokļa sarežģīto dabu, tas var kļūt par iemeslu citām intīmās tuvības problēmām, kā rezultātā vilšanās un sašutuma aplis kļūst nebeidzams. Ja trauksmainība sākusi vadīt tavu seksuālo dzīvi un to nekādi nespēj nodalīt, apsver iespēju konsultēties ar speciālistu.

Spēja sasprindzināt muskuļus



Ja sieviete nespēj sasniegt orgasmu, gandrīz vienmēr partneri vai draudzenes iesaka – vienkārši atslābinies, taču bieži vien tieši šī ir nepareizā pieeja. Kā norāda speciālisti, orgasma sasniegšanā ļoti liela loma ir tieši spējai sasprindzināt muskuļus, piebilstot, ka lielākā daļa sieviešu iemācās izjust baudas virsotnes vien tad, kad procesā gana daudz iesaistās arī kājas, vēdera un sēžas muskulatūra. Eksperti iesaka stiprināt un iesaistīt arī iegurņa muskuļus, kurus iespējams trenēt, ievērojot intīmā fitnesa postulātos. Kas tas ir par "zvēru", uzzini šajā rakstā.

Pārmērīga stimulēšana

Mūsdienās par seksu cilvēki runā visnotaļ brīvi. Tāpat intīmais process diezgan atklāti tiek rādīts arī kinofilmās, kā arī sīki un smalki aprakstīts grāmatās. Tomēr šajos nereti izdomātajos un idealizētajos stāstos labs sekss tiek pasniegts kā ļoti intensīvs un dažreiz pat dzīvniecisks process, tāpēc rodas ačgārna izpratne par to, kas sievietei izraisa baudu. Ātrāk un spēcīgāk ne vienmēr nozīmē labāk, jo par orgasma sasniegšanu lielā mērā atbild nervu sistēma, un daudzām sievietēm tieši maigā un lēnā pieeja ir daudz tīkamāka.

Bailes izteikt vēlmes



Ne tu, ne arī tavs partneris ir gaišreģis, kas telepātiski spēj nolasīt otra domas, tāpēc klusēšana par to, kas sagādā vispatīkamākās sajūtas, noteikti nepalīdzēs sasniegt baudpilno kulmināciju. Reizēm partneri vairās šādas lietas viens otram stāstīt, jo nevēlas aizskart otra jūtas un likt viņam justies slikti par nespēju savu darbiņu padarīt līdz galam pareizi. Ļoti iespējams, tavas vēlmes absolūti nesakrīt ar partnera iepriekšējo pieredzi, tāpēc nebaidies izstāstīt pozas un leņķus, kas tev ir nepieciešami – jo īpaši tad, ja seksuālās attiecības esat uzsākuši pavisam nesen. Reizēm pat tāds sīkums kā glāsts īstajā vietā vai ausī iečukstēts vaids var darīt brīnumu lietas.

Taču, lai zinātu, kas patīk un kas uzdzen nepatīkamu zosādu, katram nepieciešams izzināt savu ķermeni līdz pēdējai vīlītei. Un šeit var talkā nākt delikātā pašapmierināšanās. Visu par un ap šo tēmu atradīsi šajā rakstā.

Tualetes apmeklējums pirms seksa

Visiem ir labi zināms, ka īpaši svarīgi apmeklēt tualeti pēc seksa, jo atbrīvošanās palīdzēs izvairīties no urīnceļu infekcijām un iekaisumiem, taču tikpat gudri ir šo darbiņu veikt arī pirms mešanās palagos. Speciālisti norāda, ka ir ļoti grūti sasniegt baudas virsotnes, kad urīnpūslis ir pilns, nemaz nerunājot par situācijām, kad tas manāmi spiež. Tavas domas, visticamāk, koncentrēsies tikai ap to, cik ļoti vēlies ātrāk nonākt labierīcības, tāpēc par nekādu būšanu konkrētajā vietā un laikā runa nevar būt. Ja saskaries ar līdzīgām situācijām, eksperti iesaka rotaļīgi izslīdēt no gultas, lai iedegtu sveces, izslēgtu gaismu vai uzvilktu uzbudinošu apakšveļu, pie reizes izmantojot arī iespēju apmeklēt tualeti.

Diena pavadīta sēžot



Iespējams, tavs priekšnieks sajūsmā nevarēs beigt berzēt rokas par tik apzinīgu un strādīgu darbinieku, kurš visas dienas garumā vien dažas reizes atmet acis prom no datora, tomēr tava iegurņa muskuļi un arī ķermeņa fiziskā veselība noteikti par to nebūs pateicīga. Visu dienu sēžot, tie saīsinās, kā rezultātā var rasties sāpēs un orgasma sasniegšanas problēmas. Lai no tā izvairītos, darbadienās eksperti iesaka reizi stundā vai pusotrā uzlikt izkustēšanās atgādinājumu, bet, ja ir iespēja atrast kādu klusāku stūrīti, arī izstaipīties.

Mēles turēšana aiz zobiem

Pierādīts, ka mutes neaizlīmēšana seksa laikā var darīt brīnumu lietas, ietverot arī ilgāku, patīkamāku un biežāku orgasmu sasniegšanu. Tāpēc, ja tevi kaut kas patiesi uzbudina, saki! Un vienalga, vai šīs sajūsma tiek izteikta caur vārdiem vai arī vaidiem un klusiem čukstiem. Ja šāds variants pēc vairākām izmēģināšanas reizēm šķiet neveikls, arī žesti un ilgstoša ķermeņu saskaršanās var kalpot kā ievērības cienīgs aizvietotājs.

Zems oksitocīna līmenis



Oksitocīns, saukts arī par mīlestības un labsajūtas hormonu, turas roku rokā ar orgasmiem. Ja tas netiek izstrādāts pietiekamā daudzumā, baudas virsotņu sasniegšana attālinās arvien tālāk un tālāk. Stress ir viens no galvenajiem tā trūkuma iemesliem, taču laika pavadīšana ar partneri, skatīšanās acīs, roku turēšana un skūpstīšanās manāmi paaugstina tā izstrādi.