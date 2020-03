Gana daudz tiek runāts par to, ka vīriešiem seksu gribas daudz biežāk un vairāk nekā sievietēm. Tāpēc iedomās sieviete ar ļoti aktīvu, pat neremdināmu dzimumdziņu, ļoti iespējams, ir katra vīrieša sapnis. Tomēr, satiekot dāmu, kas vēlas mesties palagos bez pātraukuma, sapnis var pārvērsties par murgu, jo, iespējams, izrādās – viņas dzimumdziņa nav kontrolējama un to nespēj apmierināt neviens. Šādas sievietes sauc par nimfomānēm.

Šoreiz kopā ar "Veselības centra 4" (VC4) grupas uzņēmuma "Capital Clinic Riga" ginekoloģi, dzemdību speciālisti Dr. Ievu Briedīti, VC4 filiāles "Anti-Aging Institute", Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas ārsti-psihoterapeiti Dr. Agnesi Spergu un Rīgas Stradiņa universitātes docentu, seksopatologu, psihoterapeitu Daini Balodi skaidrojam, kas tad ir nimfomānija, kāda ir tās negatīvā ietekme uz sievietes dzīves kvalitāti un kā to ārstēt.

Seksuālā disfunkcija ar nelabvēlīgu ietekmi uz dažādiem dzīves aspektiem

Tīmeklī uzmeklējot, kas tad ir nimfomānija, tā tiek skaidrota kā slimīgi kāpināta sievietes dzimumdziņa. Dainis Balodis to izskaidro vienkāršākā valodā: "Nimfomānijas gadījumā ir svarīgs seksuālais kontakts, bet nav svarīgas romantiskas attiecības. Pamatā dominē sekss ar dažādiem partneriem. To arī skaidro evolucionārā teorija – evolūcijas uzdevums ir maksimāli sajaukt gēnus. No tāda viedokļa tas ir normāli."

Savukārt daktere Agnese Sperga par nimfomāniju stāsta: "Nimfomānija ir seksuāla disfunkcija – novirze no seksuālās uzvedības normas –, ko raksturo pārmērīga un nekontrolējama seksuālā tieksme, uzmācīgas domas par seksu un ļoti biežas dzimumattiecības ar daudz un dažādiem partneriem. Šo terminu lieto, tieši attiecinot uz sievietēm, bet vīriešiem šo traucējumu dēvē par satiriāzi.

Nimfomānijas gadījumā uzmācīgās domas cilvēkam rada trauksmi, savukārt darbība, piemēram, partnera meklējumi, savaldzināšana un dzimumakts, sniedz īslaicīgu atvieglojuma sajūtu un mazina trauksmi. Tas noved pie kompulsīvas uzvedības. Sievietei tās būs atkārtotas dzimumattiecības, ko pirms tam būs pavadījušas nepārvarami uzmācīgas domas un sajūtas, ka tas ir jādara. Šo uzvedību ir grūti kontrolēt."