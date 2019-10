Pie rīta kafijas krūzes izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska norāda, ka projekta nosaukumu "Dzīves pamatlicēji" viņa attiecinātu uz vecākiem, skolotājiem piedēvējot gara atklājēja un dvēseles kopēja lomu. Tieši tā viņa atceras savus skolotājus, un, stājoties ministres amatā, daudzi apsveikumi nākuši no viņiem. Īpaši mīļš sveiciens saņemts no mūzikas skolotājas Veronikas Meikšānes, kas ar roku rakstītā vēstulē vēlējusi, lai pietiek izturības, veselības un lai azarts palīdz arī šajā darbā. Šķiet, vēlējumu Ilga Šuplinska ņēmusi vērā un 2020. gada budžetā pieprasījusi 30 miljonus eiro tieši pedagogu algu palielināšanai, tāpat tiek kaldināti plāni par skolotāju kvalifikācijas celšanu un atbalsta sistēmas izveidi.

Skolotāja prestižs sabiedrības acīs

Ministre piekrīt, ka skolotāja amata prestižs sabiedrības acīs mainījies, bet kategoriski iebilst apgalvojumam, ka tas ir krities. "Ja skolotājs pats ir spilgta personība, viņa idejas palīdz dzīvot un motivē attīstīties. Tādēļ manās acīs skolotāja prestižs nekad nav mazinājies, cits jautājums – ko ar to saprot sabiedrība? Diemžēl jāatzīst, ka viens no vērtēšanas kritērijiem ir atalgojums. Vai zinājāt, ka padomju laikā lielākās algas bija slaucējām un mehanizatoriem, nevis skolotājiem? Mans tēvs, kuram bija augstākā izglītība, to mūžam nevarēja piedot, un šis temats vienmēr atgriezās mūsu diskusijās," atceras Šuplinska.