'Adopted granny' – seniori sadarbībā ar jaunajiem dizaineriem rada krāšņus adījumus

Tāpat kā lielākā daļa Eiropas, arī Latvijas sabiedrība palēnām noveco. 2017. gadā Centrālās statistikas pārvaldes publicētā statistika atklāja, ka Latvijā ir nedaudz mazāk par 400 000 cilvēku vecumā virs 65. Diemžēl liela daļa no sirmgalvjiem ir pakļauti vientulībai un nereti arī nabadzībai. Bet kā būtu, ja mēs varētu adoptēt ne tikai bērnus, bet arī vientuļās vecmāmiņas? Šādu utopisku ideju apspēlē jauns sociālais projekts "Adopted granny", kas piedāvā unikālus adījumus, kuri tapuši, sadarbojoties dažādām paaudzēm.

Sociālais projekts "Adopted granny" šobrīd ir kopdarbs starp senioriem – rokdarbniekiem – un jaunajiem dizaineriem, kā rezultātā top adījumi bērniem, kas radīti ar rūpīgu senioru darbu un mūsdienīgu dizaina redzējumu, atklāj projekta autore Ance Rancāne. "Ideja radās, aizdomājoties par lietu kārtību sabiedrībā. Vēlējos to mainīt. Kādēļ mēs kā sabiedrība nevarētu uzņemties rūpes ne tikai par bērniem, kuri palikuši bez vecākiem, bet arī par senioriem, kuriem trūkst gādības un praktiska atbalsta? Latvijā seniori ir viena no nevienlīdzībai visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām, nozīmīga daļa no tiem cieš no nabadzības un vientulības, īpaši tie, kuri dzīvo vieni," skaidro Ance.

"Kaut arī projekts pagaidām nav nonācis līdz vecmāmiņu adopcijai vai mazbērnu meklēšanai vientuļajām vecmāmiņām, tas radis iespēju atbalstīt seniorus praktiski – gūt ienākumus un prieku, sadarbojoties ar jaunajiem dizaineriem," atklāj idejas autore. Viņa teic, ka ideja šādā veidā transformējās, jo ir skaidrs, ka no vecākās paaudzes ir daudz, ko mācīties, it īpaši izkoptās amatniecības prasmes, kas ir unikāla Latvijas vērtība. "Lai ideja veiksmīgi īstenotos, bija liela veiksme atrast projekta kodolu – mākslinieci un dizaineri Asnati Blankveinu, kura radījusi dizaina vīziju, kā arī adījumu aprakstu autori Daci Zvirgzdiņu, kura pacietīgi veidoja tekstus, iekļaujot tajos rokdarbnieču ieteikumus un idejas. Protams, svarīgākais bija atrast pirmos rokdarbniekus, ar kuriem kopā projektu uzsākt."

Idejas autore stāsta, ka bija skaidrs – jāuzrunā kāda sabiedrības organizācija, kas varētu savest dizainerus kopā ar adītājām. "Par laimi, izdevās satikt biedrības "Pensionāru iespēju centrs" darbīgās kundzes, kuras jau daudzus gadus aktīvi darbojas visā Latvijā. Viņas bija īpaši priecīgas adīt projektam tieši šogad, kad Ziemassvētku tirdziņi ir atcelti un ir ļoti ierobežotas iespējas nopelnīt ar saviem adījumiem," atklāj Ance. Adītāju pulkam nejauši pievienojās arī jaunāka gada gājuma rokdarbnieces – meitenes no biedrības "Gaismas stars", kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem un to piederīgajiem. Idejas autore arīdzan stāsta, ka dažas no adītājām satiktas dažādos amatnieku centros Latvijā, tostarp Liepājā un Mazsalacā.

Foto: Vinita Vilcāne-Krilova

Ance Rancāne ar prasmīgajām rokdarbniecēm





Interesanti, ka daļu no čaklajām rokdarbniecēm Ance nekad nav pat satikusi. "Sūtu rokdarbniecēm dziju un adīšanas aprakstus caur pakomātu, dzīvē pat neesam tikušās. Šis ir interesants pandēmijas laika sadarbības modelis. Ceru, ka nākotnē tas ļaus "Adopted granny" projektā iesaistīt seniorus no jebkuras vietas Latvijā un varbūt pat ne tikai Latvijā. Gribētos, lai šobrīd 12 rokdarbnieču pulks aug, un iespēja darboties ir ikvienam, kurš to vēlas," teic idejas autore. Viņa piebilst, ka ar laiku vēlētos paplašināt produktu klāstu, jo Latvijā ir arīdzan izcilas aušanas, pīšanas un citu rokdarbu tradīcijas.

Daiļos adījumus meklē sociālā projekta "Facebook" vai "Instagram".

Foto: Krāšņie "Adopted granny" adījumi