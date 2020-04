Psihoterapeite: pandēmijas laikā visvarenības ilūzija sabrūk

Viņa norāda, ka tie, kuriem vēl turas visvarenības ilūzija un kas noliedz trauksmi, turpina dzīvot bez ierobežojumiem, ignorējot aizliegumus: "Tas uz mani neattiecas, mani neskars." Viņi turpina neievērot epidemiologu brīdinājumus, tādējādi palīdzot vīrusam izplatīties (parādās neizsekojamie gadījumi) un izraisot spriedzi savstarpējās attiecībās. Tie, kas rūpējas par sevi un citiem, savukārt, var dusmoties uz tiem, kas pārkāpj noteiktos ierobežojumus. Rezultātā rodas konfliktsituācijas. To pašu dinamiku var novērot, kad cilvēks neuztver nopietni ārstu ieteikumus par dzīvesveida saistību ar miokarda infarktu, insultu u. c. slimībām, tāpēc, iestājoties paša rīcības sekām, krīt dziļā depresijā...

Pozitīvais – kamēr vairums cilvēku respektē ierobežojumus, infekcija ir vieglāk kontrolējama. Līdz ar to neaizsargātās grupas cieš mazāk.

Universālās reakcijas ārkārtas situācijā

Lai arī cilvēki kā suga ir attīstījušies, tomēr emocionālās smadzenes joprojām funkcionē citā – instinktīvu jūtu – līmenī. Neatkarīgi no ierastajām aizsardzības taktikām ārkārtējā situācija aktivē baiļu, naida un šķiršanās trauksmi. Bailes, jo nav zināms, kā situācija attīstīsies. Naids, jo ir bezspēcība, nav iespējas mainīt situāciju, tai jāadaptējas. Šķiršanās trauksme – bail palikt šķirtiem no tuvajiem: palikt vienam svešā valstī vai neatgriezeniski zaudēt mīļos, ja iestājas nāve. Šīs sajūtas saasinās visiem, jautājums, kura no trim izvirzās priekšplānā. Ne velti, kā norāda psihoterapeite, sākoties pandēmijai, pieaug pieprasījums pēc pretstresa un miega traucējumu novēršanas medikamentiem. Ir vērts saprast, kāda ir katra cilvēka konkrētā reakcija, jo tad var veiksmīgāk sevi nomierināt un regulēt emocijas, līdz ar to uzlabojot adaptācijas spējas. Pretējā gadījumā emocionālās reakcijas, kas pašos pamatos ir bioloģiskas, turpinās ietekmēt ķermeni fizioloģiski: trauksme, nomāktība, dusmas, bezspēcība ietekmē kā imūnās, tā arī citu orgānu sistēmu darbību.