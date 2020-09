Ieraugot Līvu Šteinu, apakšveļas zīmola "Flash you and me" radītāju, ir pilnīgi skaidrs, ka viņa no matiem līdz pat pirkstu galiņiem iemieso sava zīmola būtību un tā vērtības. Spēcīga, patstāvīga, ar savu viedokli, ko itin nemaz nebaidās paust, un gluži vai jābrīnās, kur vienā cilvēkā ir tik daudz enerģijas. Kā teic pati Līva: "Esmu cilvēks-orķestris."

Jūsu zīmols "Flash you and me" tapa nu jau pirms septiņiem gadiem. Kā uzņēmums ir mainījies šo gadu laikā?

Mainījies ir diezgan daudz – gan pats koncepts, gan produkti. Ja salīdzina ar to, ar ko sākām, produkti ir absolūti nomainījušies. Teiksim, to, ar ko mēs sākām, mēs īsti vairs nepiedāvājam. Pārdodam vien to, kas no tā palicis pāri. Arī pats koncepts. Ja sākumā viss bija vairāk tāds mīlīgs, saistīts ar attiecībām, tad tagad zīmols kļuvis daudz sievišķīgāks, spēcīgāks, seksuālāks, patstāvīgāks. Produkti ir tādi, kas paši par sevi ir diezgan iespaidīgi un kurus nevar sajaukt ar kādu citu zīmolu. Ir izkopts stils.

Ar ko bija saistītas šīs izmaiņas – skatījāties uz to, kas interesē pircēju, vai arī tās veidojās līdz ar pašas izaugsmi?

Pircējs bija sākotnējais iemesls, kāpēc vispār sākām ieviest kaut kādas izmaiņas. Tie standarti, ko biznesa inkubatoros māca: "Tev ir jārisina problēma! Lai būtu veiksmīgs uzņēmums, tev ir jāatbild uz jautājumu!" Tagad esam sapratuši, ka tas tā nedarbojas. Nav visu laiku jāmeklē problēmas, lai uztaisītu uzņēmumu. Tā ir mana lielākā pretestība tam, kas tiek mācīts biznesa inkubatoros, jo tā ļoti nojauc vīziju.

Atgriežoties pie jautājuma, sākotnēji tas bija klients, rādītāji un pārdošana, tagad vairāk – ko es gribu, ko es jūtu, to es taisu. Gan pati, gan arī mūsu attiecības ar vīru ir izaugušas, mums ir arī pievienojies bērns. Paši esam pieauguši, kļuvuši stabilāki, ar savu redzējumu par pasauli, redzējumu par sevi. Un tas viss atspoguļojas arī mūsu izstrādājumos. Mans vīrs arī atdalījās no uzņēmuma. Pirms diviem gadiem viņš uzsāka militāro karjeru, un man tas zīmols bija vajadzīgs kā savs atbalsts, kā tāds vairogs, jo man nācās pārņemt visu vadību. Ja pirms tam es biju tikai dizainere, pēc tam nācās pārņemt arī visu finansiālo pusi, uzņēmuma vadību un plānošanu.