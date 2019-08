Ieteikumi pareizai sausā šampūna lietošanai

Ikdienā mūs pavada steiga, dien dienā esam skrējienā. No rīta uz darbu, tad uz mājām, iespējams, vēl bērni jāpaņem no skolas. Pa vidu šim skrējienam vajag paspēt iegriezties veikalā, jo ledusskapis pavisam tukšs. Ne vienmēr ikdienā mums ir pietiekoši daudz laika, lai to veltītu sev. Šādos brīžos labākais draugs – palīgs ir sausais šampūns, kas ļauj matiem izskatīties atkal svaigiem.

Pēdējā laikā izskanējis apgalvojums, ka sausais šampūns ir kaitīgs matiem, taču, kā izrādās, pats šampūns nav kaitīgs, taču tā nepareiza lietošana var radīt problēmas, skaidrots portālā "Pure Wow".

Pareizi lietojot, sausais šampūns var būt ļoti noderīgs līdzeklis, kas palielina matu apjomu – īpaši cilvēkiem ar smalkiem matiem, kuriem ir tendence izkrist. Galvenais ir to izmantot tā, kā paredzēts, un veikt nepieciešamo matu aprūpi pēc šampūna lietošanas.

Ja tu bieži lieto sauso šampūnu, matus nemazgā pareizi un nekop starp tā lietošanas reizēm, uz ādas un matiem var uzkrāties līdzekļa atlikumi. Tie var aizsprostot folikulas, kas laika gaitā var ietekmēt matu augšanu.

Lai tas nenotiktu, pārliecinies, ka esi pareizi izmazgājusi matus, atkarībā no matu tipa, biezuma. Lasi šo rakstu, lai uzzinātu, cik bieži jāmazgā galvas rota atkarībā no matu tipa. Daudzi stilisti atgādina, ka ir ļoti svarīgi mazgāšanas laikā masēt galvas ādu. Šampūnu nevajadzētu likt pārāk daudz, taču tas ir kārtīgi jāizmasē, pievēršot papildus uzmanību galvas aizmugurei, kaklam, zonai aiz ausīm, jo šīs vietas parasti atstāj novārtā. Putas ir rūpīgi jāizskalo, lai mati paliek tīri.

Sausā šampūna lietošana:

Uzklāj uz matu šķipsnām

Padomā par to, kā tu uzklāj sauso šampūnu. Iespējams, tu to izsmidzini vai izkaisi un iemasē galvas ādā, jo mati kļūst taukaini tieši pie saknēm. Taču, lai šampūns efektīvi darbotos, nepieciešams to koncentrēt vairāk uz matiem. Šādā veidā šampūns absorbēs matu taukvielas daudz labāk, un tu to nenoslaucīsi, pirms tas spējis iedarboties.

Ļauj tam nosēsties



Bieži vien ir dzirdēts, ka sauso šampūnu neatbalsta, jo tas nesniedz paredzēto rezultātu. Uzsmidzinot, tas ir jāatstāj uz matiem neilgu laiku, lai spēj iesūkties un iedarboties, tikai pēc tam var to izķemmēt. Ja šampūna daudzums nav bijis pārāk liels, tas iesūksies matos, neatstājot nevēlamos baltos pleķus, blaugznām līdzīgās nogulsnes.

Neaizraujies

Vēl viena izplatīta kļūda, ko mēs pieļaujam ar sauso šampūnu, ir tā pārmērīga lietošana. Tomēr tas ir paredzēts tikai lietošanai uz matu šķipsnām tajos brīžos, kad tev nav laika izmazgāt matus vai kad ātri vajag izskatīties svaigai un skaistai. Tā vietā, lai sauso šampūnu izmantotu tikai ekstrēmos gadījumos, daudzi to lieto ik dienas.