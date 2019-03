Miega, ūdens un aizsardzības trūkums – tipiskākās kļūdas sejas ādas kopšanā

Zināms, ka ar kosmētiku uz sejas nevajadzētu doties gulēt, bet tā vietā notīrīt ādu ar atbilstošiem līdzekļiem. Tomēr tas ir tikai viens no paradumiem, kas būtiski ietekmē sejas ādas stāvokli. Ņemot vērā "Women's Health" rakstīto, apkopojam tipiskākās kļūdās, kādas sievietes bieži pieļauj, veidojot savus skaistumkopšanas paradumus.

Bieža līdzekļu maiņa

Katras sievietes ādas tips atšķiras, tomēr nereti dāmas, izdzirdot par kārtējo jauno līdzekli, dodas to iegādāties un vēlas ātrus uzlabojumus. Ir situācijas, kad no jauna iegādātie produkti var palīdzēt, tomēr lielākā daļa sieviešu kārtējo reizi vilsies un gaidīs nākamo iedvesmas brīdi, lai iegādātos kārtējo līdzekli. Tā vietā, lai iztērētu kaudzi naudas par neatbilstošiem produktiem vai skaistuma modes lietām, izvēlies tādus, kas atbilst tavam sejas ādas tipam un palīdz tikt galā ar konkrētām problēmām, kas skar tieši tevi. Piemēram, taukainai ādai visbiežāk nepieciešams mitrinošs, nevis īpaši barojošs krēms.

Miega un ūdens bads

Sausa, blāva āda un zili riņķi zem acīm? Viena no iespējām, ka pie vainas ir miega un ūdens trūkums tavā organismā. Sejas ādu ietekmē ne tikai līdzekļi, ar kuriem mazgā, attīri un pabaro ādu, bet arī uzņemtā pārtika, ūdens un pietiekams miegs ikdienā. Šādās situācijās atceries pavisam vienkāršus ieteikumus – centies izgulēties aptuveni septiņas līdz astoņas stundas nakts laikā, savukārt izdzer aptuveni astoņas glāzes ūdens diennaktī.

Produkti, kuri veic pārāk daudz funkciju

Nav vērts ticēt produktiem, kas sola, ka mazinās grumbas, mitrinās un baros ādu, palīdzēs ziliem riņķiem zem acīm un novērsīs ādas sausumu. Neviens skaistumkopšanas līdzeklis nevar tikt galā ar visām sejas ādas nepilnībām. Tā vietā lūko pēc kvalitatīviem produktiem, kas atbalstīs tieši tavu sejas ādu un palīdzēs cīnīties ar vienu konkrētu problēmu. Turklāt nereti līdzekļi, kas sola brīnumus, sastāv no pārlieku spēcīgām vielām, kas var būtiski bojāt un ietekmēt jutīgu ādu.

Kosmētika sportisku aktivitāšu laikā

Mūsdienās fiziskas aktivitātes kļuvušas par daudzu sieviešu ikdienas sastāvdaļu – treniņi tiek plānoti ne tikai no rīta pirms darba vai pēc tā, bet arī dienas vidū, piemēram, pusdienu paužu laikā. Tomēr vēl viena tipiska kļūda, kas ietekmē ādas stāvokli, ir nenotīrītā kosmētika pirms aktivitātēm. Zināms, ka sviedri ir normāla parādība kustību laikā, taču tie savienojumā ar kosmētiku, baktērijām, kas nokļūst porās dienas laikā, nepavisam nenāk par labu tavai ādai. Tāpēc vienmēr parūpējies pirms treniņa rūpīgi notīrīt seju, piemēram, izmantojot mitrās salvetes.

Saules aizsardzības trūkums

Ne tikai vasaras sezonā, bet arī ziemā āda ir jāpasargā no saules starojuma. Tas nepieciešams ne vien, lai izvairītos no apdegumiem un ādas vēža, bet arī uzturētu ādu elastīgāku. Neskaitāmu sejas krēmu sastāvā ir īpašie ultravioleto staru filtri (SPF), kas pasargās no kaitīgajiem saules stariem. Tāpat var palīdzēt mitrinātāji un aizsargkrēmi. Lai arī kādu aizsardzības variantu tu izvēlētos, lieto to ik dienas.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.