Pieci ieteikumi, kā tikt galā ar sausu un plēkšņainu ādu

Mainoties gadalaikiem vai uzturoties sausā gaisā, nereti var just, ka āda kļuvusi sausāka. Turklāt to iespējams novērot ne tikai uz sejas, bet arī citās ķermeņa vietās. Kā tikt galā ar nepatīkamo sausumu un ādas plēksnēm, kas burtiski birst no ķermeņa, lasi turpinājumā.

Regulāri attīri ādu Dažādi skrubji, pīlingi un citi speciālie attīrīšanas līdzekļi var labi palīdzēt sausas ādas gadījumā, noņemot atmirušās ādas šūnas, norādīts portālā "Women's Health". Nereti tieši tās veido nepatīkamo sausumu, tāpēc regulāra attīrīšana var problēmu atrisināt. Tomēr nevajadzētu ar skrubi vai pīlingu aizrauties pārlieku bieži – ādas kārta nepaspēs atjaunoties un var rasties iekaisums vai apsārtums. Neaizmirsti mitrināt Ne tikai ikdienā, bet arī pēc attīrīšanas procedūru veikšanas ādai ir nepieciešama mitrināšana. Tā ir tik svarīga, jo veido aizsargbarjeru starp ādas virskārtu un apkārtējās vides elementiem. Izvēlies sev atbilstošāko krēmu vai ķermeņa eļļu, kas labi iesūcas un mitrina tavu ādu. Ja tā ir jutīgāka pret dažādiem skaistumkopšanas līdzekļiem, meklē tādu, kas nesatur smaržvielas un citus piejaukumus. Pārbaudi ādu pie dermatologa Nereti nepalīdz ne attīrīšanas procedūras, ne mitrināšana, tādēļ pēc iespējas ātrāk dodies pie dermatologa vai ādas ārsta, kas spēs novērtēt situāciju un konstatēt kādas saslimšanas. Vienas no biežākajām ādas slimībām ir ekzēma un psoriāze – tām būs nepieciešama speciāla ārstēšana. Savukārt mājas apstākļos veicamie pasākumi saslimšanas gadījumos, piemēram, pīlings var radīt pretēju efektu, kairinot ādu. Kāda ir tava mazgāšanās rutīna? Sausai un plēkšņainai ādai pie vainas var būt arī pavisam vienkāršs ieradums – ilga mazgāšanās karstā ūdenī. Tādā veidā āda kļūst sausāka un rodas nepatīkamās plēksnītes. Tā vietā, lai ilgstoši uzturētos karstā ūdenī, izvēlies mazgāties īsāku laika periodu un remdenākā ūdenī. Cik bieži ieteicams mazgāties, lai āda būtu tīra un vesela. Skaistumkopšanas līdzekļi bez smaržvielām un krāsvielām Daudziem āda ir īpaši jutīga pret dažādām smaržvielām un krāsvielām, citiem rodas pat alerģiska reakcija, piemēram, uz spēcīgu veļas mazgājamo līdzekli. Tāpēc, ja jūti, ka pēc mazgāšanās vai līdzekļa uzklāšanas āda tiek kairināta, parādās sausums vai plēksnes, atsakies no konkrētā produkta. Tā vietā lieto līdzekļus, kas ir bez smaržas un krāsas. Šajā rakstā uzzini par kādām veselības problēmām var liecināt sausa āda.