Decembra modes salikumi: 31 ideja katrai mēneša dienai

Atvadoties no rudens, mūs jau sveicināja pirmais ziemas vēstnesis – sniegs, kas, tiesa, daudzviet jau nokusis. Taču tas nebūt nenozīmē, ka no skapja tālākā stūra izvilkto ziemas mēteli vari jau atkal likt nost, jo laika prognozes rāda – gaisa temperatūras šajā nedēļā var nokristies līdz -9 grādiem. Tāpat decembris ir svētku mēnesis, un, lai arī šogad pasaulē esošās situācijas dēļ svinēsim citādāk nekā ierasts, svinību laiks nozīmē uzpost ne tikai māju, bet arī sevi kaut vien tāpēc, lai ikdienā rastu vairāk prieka.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja jau neesi paspējusi iekārtot savu drēbju skapi ziemai, vērts apsvērt skapja revīziju, kuras laikā atbrīvoties no visa, ko soli uzvilkt nākamajā sezonā jau gadiem, bet to tā arī neesi izdarījusi. Tāpat, atbrīvojoties no vecā un atrodot vietu jaunajam, apdomā, vai arī tavā stilā nav kāda no latviešiem raksturīgajām stila un gaumes izjūtas kļūdām. Piemēram, sezonai neatbilstošs apģērbs – vasaras kleitas un svārki ir redzami rudens, ziemas sezonā, vai pārāk daudz detaļu – blūze ar dekoratīviem elementiem, somiņa ar glamūrīgu aizdari, apavi ar spilgtām siksniņām no zelta, auskari, rokaspulkstenis utt. Vairāk lasi šajā rakstā.

Vēl viena būtiska lieta, bez kuras nu jau ir grūti iztēloties savas ikdienas gaitas, ir sejas aizsargmaska. Lai arī tās funkcija – pasargāt citus no inficēšanās – ir svarīgākais maskas nēsāšanas iemesls, tā var būt arī jauns un moderns tava stila papildinājums. Nezini, kā izvēlēties sev atbilstošāko? Stiliste Krista Timze iesaka pirms iegādes padomāt par vairākiem aspektiem, piemēram, lai tā būtu praktiska – ērta, cieši pieguļoša, elpojoša, pilda savu funkciju un ir tev tīkamākajā krāsā. Tāpat stiliste iesaka sejas masku izmantot kā vēl vienu veidu, kā par sevi pastāstīt citiem, nesakot ne vārda, piemēram, uz tās uzdrukājot sev mīļu citātu, mājdzīvnieka foto vai uzņēmuma logo. Klikšķini te, lai uzzinātu vairāk.

Savukārt šajā rakstā esam apkopojuši visu būtiskāko par sejas aizsargmaskām – kā tās pareizi lietot, uzšūt pašai, uzglabāt un utilizēt vienreiz lietojamās. Tāpat atgādinām, ka sejas masku lietošanas uzdevums ir nevis pasargāt sevi no inficēšanās, bet gan tā ir solidaritātes izpausme, lai no inficēšanās pasargātu apkārtējos. Kā arī tā neaizstāj citas koronavīrusa profilakses un ierobežošanas metodes kā sociālo un fizisko distancēšanos un roku dezinfekciju.

Savukārt turpinājumā – interesanti un aktuāli tērpu varianti katrai mēneša dienai, no kuriem vari izvēlēties akcentus vai salikumus, kas šķiet izmēģināšanas vērti. Lai maģisks un mierpilns decembris!