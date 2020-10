Sejas aizsargmasku ABC – kā pareizi lietot, uzšūt, uzglabāt un utilizēt

Gribam to vai nē, bet koronavīrusa izraisītā saslimšana Covid-19 ir un vēl kādu laiku būs sava veida noteicēja pār mūsu ikdienu. Tiesa, lai pēc iespējas ātrāk uzveiktu tās radīto pandēmiju, ikvienam (šobrīd it īpaši) ir jābūt atbildīgam un jādomā ne tikai par savu, bet arī tuvinieku un citu apkārtējo veselību. Un mēs jau zinām, ka nav labāku ieroču cīņā pret koronavīrusu kā sociālā distancēšanās, roku dezinfekcija un sejas aizsargmasku lietošana it visur, kur paredz jaunie Ministru kabineta noteikumi.

Par sociālo distancēšanos mēs zinām – kur vien tas iespējams, starp blakus stāvošo vai sēdošo un tevi jābūt divu metru attālumam. Savukārt, runājot par roku dezinfekciju, vislabākais veids, kā likvidēt baktērijas, ir pareiza roku mazgāšana, kas arī palīdzēs rokas darīt tīras. Šeit gan jāatceras, ka atslēgas vārds ir ''pareiza'' (roku mazgāšana). Lūk, LTV sagatavotā video pamācība, kā pareizi mazgāt rokas:

Taču, tā kā mūsu steidzīgajā ikdienā ne vienmēr ir iespējams tikt pie izlietnes un ziepēm, dezinfekcijas līdzekļi ir lieliska alternatīva, kas nu jau pieejama it visur, kur dodamies. Par to, kā un cik efektīvi dezinfekcijas geli slaktē vīrusus, vairāk vari lasīt šeit. Kas vēl – roku dezinfekcija, neapšaubāmi, kairina ādu, kā rezultātā tā kļūst sausa, kādam arī jutīga un apsārtusi. Šajā rakstā vari uzzināt, kā rīkoties, lai roku āda nesāpētu pēc biežas mazgāšanas un dezinfekcijas.

Runājot par sejas aizsargmasku valkāšanu, tā pēdējā laikā ir izsaukusi ne vienu vien vētrainu diskusiju, jo nu šīs maskas ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa, lai kur mēs dotos. Lai kaut nedaudz atvieglotu tavu ikdienu, turpinājumā esam sagatavojuši sejas aizsargamasku ABC – kā pareizi izmantot, kur iegādāties, kā uzšūt pašam, kā uzglabāt un utilizēt vienreizlietojamās sejas aizsargmaskas.