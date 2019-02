Ikoniskas kleitas, kuras ar spozmi valkājušas aktrises un karaļnama pārstāves

Ir kleitas, par kuru eksistenci aizmirstam jau pēc dažām minūtēm, taču ir arī tādas, kuras atceramies, pieminam un no tām iedvesmojamies pat pēc vairākām desmitgadēm. Šoreiz "Viņa" piedāvā ieskatīties piecu ikoniskāko un leģendārāko kleitu un to valkātāju vēstures lappusēs.

Ikoniskāko kleitu vēsturē noteikti nevar izvirzīt tikai šīs piecas kleitas, taču tās lielā mērā ietekmējušas modes veidošanu vai ģērbšanās stilu neskaitāmām sievietēm. Piemēram, Odrijas Hepbernas melnā "Givenchy" modes nama vakarkleita, kas joprojām lieliski iekļausies jebkuras mūsdienu dāmas skapī. Tomēr citas kleitas savu iespaidu atstājušas pompozuma un šoka iespaidā, piemēram, Lady Gaga tērps no svaigās liellopa gaļas.

Portāls "Elle" līdzās slavenajām kleitām piemin arī Džūlijas Robertsas 2011. gada Oskara balvu pasniegšanas ceremonijas tērpu, kurš darināts "Valentino" modes namā. Tāpat izcelta aktrises Keitas Hadsones dzeltenā kleita uz auguma, kas parādās filmā "How to lose a guy in 10 days". Savukārt dziedātājas un aktrises Dženiferas Lopesas izaicinošais un atklātais tērps 2000. gada "Grammy Awards" pasākumā joprojām tiek pieminēts ikoniskāko kleitu topos.