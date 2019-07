Cik ilgi stāvēt balstā uz rokām, lai rezultāts būtu visefektīvākais

Vingrojot un aktīvi kustoties, ieguvējs ir viss ķermenis – tu vari priecāties gan par kopējās veselības, gan arī ārējā izskata uzlabojumiem, kas izpaužas izteiktākā muskuļu reljefā un tvirtākā ķermenī. Viens no populārākajiem vingrinājumiem ceļā uz plakanu vēderu ir stāvēšana balstā uz taisnām rokām vai elkoņiem, taču nereti rodas jautājums – cik ilgi to vajadzētu veikt. Pietiek ar 30 sekundēm vai jācenšas turēties vairākas minūtes?

Ja priekšplānā tiek izvirzīts jautājums par plakanu vēderu, kā visefektīvākais veids tiek minētas saucamās "presītes", taču balsta vingrojumu laikā tiek trenēti ne tikai vēdera preses un muguras muskuļi, proti, ķermeņa vidusdaļa, bet arī kājas, sēžamvieta un rokas. Tāpat pareizi izpildīts vingrojums var ilgtermiņā mazināt arī muguras sāpes, kas parasti rodas pēc ilgstošas darba dienas ofisa krēslā, kā arī uzlabot stāju.

Treneris Mikus Embrekts par vingrojumu, kas izpildāms balstā uz elkoņiem, sacījis: "Augums stingrs un taisns, kājas ir plecu platumā, elkoņi atrodas zem pleciem, vēders ir stingrs, elpojam brīvi." Vēl citus viņa ieteiktus vingrojumus, kas var palīdzēt, ja tava problēmzona ir vēders, atradīsi šajā rakstā.



Lai gan varētu šķist, ka balsts uz rokām ir statisks un neinteresants vingrojums, tam ir ļoti daudz un dažādas variācijas, piemēram, turot ķermeni uz taisnām rokās, uz viena un otra sāna, paceļot gaisā un uz sāniem taisnu kāju, saliecot un iztaisnojot rokas vai pievelkot ceļus. Taču pats galvenais, pildot šo vingrojumu, ir nepacelt pārāk augstu pēcpusi vai gluži otrādi – neļaut mugurai veidot kūkumu. Tāpat jāatceras, ka arī sēžas muskuļiem vingrojuma laikā jābūt iesaistītiem.

Tomēr bieži vien rodas jautājums, cik ilgi šādā pozā vajadzētu stāvēt – jau pirmajā brīdī, kad sāk trīcēt rokas, to jāpārtrauc, vai tomēr par visām varītēm jāmēģina pārspēt draudzenes uzstādīto rekordu. Kā raksta "Woman's Health", viss atkarīgs no fiziskās sagatavotības. Kamēr viens var noturēt bez problēmām divas minūtes, citam jau šķiet, ka 20 sekundes, kas pavadītas balstā, velkas kā vesela mūžība. Ja izvēlies vingrojumu veikt īsāku laiku, piemēram, 30 sekundes, izpildi to vairākkārt - divas līdz četras reizes pēc kārtas, ar neilgu atpūtas intervālu. Īsāks vingrojums, kas veikts vairākas reizes, noteikti nav mazāk efektīvs kā pildīts vairāku minūšu garumā.

Tomēr der atcerēties, ka balstam uz elkoņiem nav jābūt vienkāršam uzdevumam – tev ir jājūt, ka savā veidā cīnies un piespied sevi noturēties arī kaut pāris sekundes pēc tam, kad prātā esi pateikusi: "Es vairs nevaru!" Ja pēc 45 sekunžu turēšanās ķermenis nesignalizē, ka ir grūti, veikšanas ilgumu vēlams pagarināt, lai tas sniegtu visliekāko efektu.

"Indepentant" pieaicinātie eksperti norādījuši, ka balstā vajadzētu turēties no 30 sekundēm līdz minūtei. Kāpēc arī nedrīkstētu pārspīlēt? Pārcenšoties tu vari pārpūlēt muskuļus, kā likt pārlieku lielu slodzi uz locītavām, kuru veselība cilvēkam ir ļoti svarīga. Starp citu, arī nepareiza vingrojumu tehnika bendē locītavas. Par vēl citiem faktoriem, kas kaitē to veselībai, lasi šajā rakstā.