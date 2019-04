Riteņbraukšana vai nodarbība grupā: personībai piemērotākās sportiskās aktivitātes

Fizisko aktivitāšu klāsts ir ārkārtīgi plašs, tāpēc katrs var atrast sev un savai personībai atbilstošāko. Problēma slēpjas tajā, ka daudzi bieži vien seko vairākuma viedoklim, neizanalizējot, kas būtu piemērots viņiem, tādējādi ar laiku sākot just riebumu pret aktīvu dzīvesveidu kopumā. Iedvesmojoties no "Very Well" un "Women's Health", iepazīstinām ar aktivitāšu veidiem, kas varētu atbilst dažādām gaumēm.

Katram cilvēkam ir savas izskata un rakstura iezīmes, kas viņu atšķir no citiem, tāpēc uz pasaules nesastapt divus pilnībā vienādus cilvēkus. Vienam patīk dejot zumbu grupu nodarbībās, cits dod priekšroku garu distanču skriešanai vienatnē, bet vēl kāds labprāt izmēģina spēkus komandu un individuālajos sporta veidos. Tas, ka cilvēki ir vienā vecuma grupā, nenozīmē – viņiem būs vienādas vēlmes, un nepatika pret aktivitāti arī samazina potenciālo labumu, ko no tās varētu gūt.

Kā sacījusi fitnesa trenere Beāte Streiķe, jāizmēģina vairāki treniņu veidi un iespējas, lai atrastu sev piemērotāko. Cilvēki nereti izdara nepareizo izvēli, pēc laika atmet tai ar roku, bet sportiskās aktivitātes atceras ar nepatiku. "Tieši tāpēc treniņos svarīgi justies ne tikai fiziski, bet arī garīgi labi. Tas, kā mēs jūtamies, ļoti atspoguļojas mūsu izskatā."

Ja svīšana sporta zālē, skriešana vai joga tev nesagādā prieku, šajā rakstā apkopotas astoņas izklaidējošas aktivitātes, ar kurām aizstāt nogurdinošos treniņus. Savukārt šeit iepazīsties ar dažādiem treniņu veidiem un to, kā tie var palīdzēt cīņā ar lieko svaru.