Nenoliedzami – ar panākumiem ir vērts lepoties, lai katra mazā uzvara būtu kā pierādījums sev, cik tālu esi ticis un ko sasniedzis. Taču bieži vien lepošanās nepaliek tikai ģimenes un draugu logā. Tādi sasniegumi kā augstākās izglītības diploma vai kārotā plakanā vēdera iegūšana tiek izlikti sociālo tīklu platformās un var radīt divējādas sajūtas. Taču, ja tiešām esi centies un pamatīgi strādājis ar sevi, vai sevis izrādīšana būtu nosodāma?

Komentāru par šo tēmu vaicājām psihoterapijas centra "Intellego" psihoterapeitei Marutai Freimanei, fitnesa trenerei Beātei Steiķei, kā iepazīstinām ar vairāku lasītāju viedokļiem.

Veselīgā puse un vajadzība pēc pieņemšanas

Freimane teic, ka tam, kāpēc cilvēki izliek savu dzīvi citu apskatei, ir divas puses – viena no tām ir veselīga un saprotama. "Visi cilvēki ir sociālas būtnes. Grozies kā gribi, mums vajag citus cilvēkus, kā arī mums patīk dalīties un saņemt atzinību. Lai kā mēs negribētu, citu viedoklis mums ir svarīgs. Es domāju, ka ir veselīgi runāt un palepoties ar to, ko esi izdarījis, paveicis to labi un nemēģināt mazināt savus sasniegumus. Tā ir veselīgā puse."