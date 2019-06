Ieteikumi, kā samazināt svīšanu un palīdzēt sev atvēsināties

Svīšana karstā laikā ir pavisam normāla parādība, jo tas ir veids, kā mūsu ķermenis cenšas sevi atvēsināt. Taču dažādās situācijās tā var radīt diskofortu un mazināt pašpārliecinātību, jo nevienam nepatīk sviedru radītie plankumi vai atstātie pleķi, it īpaši, ja ieplānots kāds saviesīgs pasākums vai biznesa pusdienas. Lai izvairītos no pārmērīgas svīšanas, ir svarīgi zināt veidus, kā to iepējams samazināt.

Iedvesmojoties no portāliem ''Health Line'' un ''Bustle'', piedāvājam ieskatīties ieteikumos, kā pašas spēkiem pavisam vienkārši vari palīdzēt sev svīst mazāk.

Pirms gulētiešanas lieto antiperspirantu

Antiperspiranti darbojas, bloķējot sviedru kanālu, lai sviedri nevarētu sasniegt mūsu ādas virsmu, skaidro ''Health Line''. Savukārt dezodoranti nekavē svīšanu, bet tā vietā cenšas maskēt smaku, ko svīšanas laikā rada baktērijas.

Lai antiperspirants sniegtu vislabākos rezultātus, lieto to pirms gulētiešanas. Antiperspirants jālieto jau iepriekšējā vakarā, jo tā sastāvdaļām ir vajadzīgs laiks, lai virs sviedru kanāla izveidotu bloku. Ņem vērā, ka tas uzreiz var nepalīdzēt, taču vairākus vakarus pēc kārtas turpini to lietot, un drīz vajadzētu parādīties rezultātiem. Kad antiperspirants sāk darboties, turpmāk to vari lietot pēc vajadzības.

Nēsā elpojošu apģērbu

Labākais veids, kā, izvēloties apģērbu, sev palīdzēt samazināt svīšanu, ir valkāt gaišus un no elpojoša materiāla izgatavotus apģērbus. Gaišākas krāsas palīdz labāk atstarot saules starus, nevis tos absorbēt, tāpēc balts apģērbs var palīdzēt samazināt svīšanu.

Ja tev nav iespējas nēsāt gaišas krāsas drēbes, izvēlies apģērbu tumšās krāsās vai ar rakstiem, kas palīdzēs paslēpt sviedru radītos pleķus.

Izvairies no pikantiem ēdieniem un samazini uzņemto sāls daudzumu

Ir produkti, no kuriem labāk izvairīties, ja ieplānotas biznesa pusdienas, teātra apmeklējums vai jebkas cits, kur negribi būt sasvīdusi. Tādi pavisam noteikti ir pikanti un asi ēdieni, tāpēc pirms saviesīgas tikšanās tos labāk neēd, jo ķermenis pret šādiem ēdieniem reaģē tādā pat veidā kā pret lielu karstumu — tas mēģina sevi atvēsināt, kas savukārt rada svīšanu.

''Bustle'' skaidro, ka, ja ikdienā uzņem lielu daudzumu sāls, tavs organisms to cenšas no tā atbrīvoties, radot svīšanu. Tāpēc, ja iespējams, izvairies no pārlieku sāļiem ēdieniem.

Samazini kafijas patēriņu

Karstā laikā nav ieteicams lietot arī kofeīnu, jo tas stimulē virsnieru dziedzeru darbību un liek plaukstām, pēdām un apakšdelmiem svīst. Ja tomēr kafiju gribas, ''Bustle'' iesaka izvēlēties ledus kafiju, taču neaizmirsti, ka nepieciešams dzert arī ūdeni.

Noskujies

Ķermeņa apmatojums tāpat kā svīšana ir dabīgs, tāpēc, ja ikdienā neskujies, vari to nesākt darīt. Taču, ja tomēr tā jau ir daļa no tavas ikdienas skaistumkopšanas rituāliem, ''Bustle'' skaidro, ka skūšanās var palīdzēt samazināt svīšanu, jo intensīva svīšana lielākajā daļā gadījumu notiek tieši ķermeņa vietās ar visvairāk apmatojuma. Tāpat ir lielāka iespējamība, ka ķermeņa zonās ar apmatojumu radīsies nepatīkamas smakas, kuras arī var novērst ar skūšanos.

Atvēsinies

Kā jau iepriekš minēts, svīšana ir veids, kā organisms atdziest, tāpēc pašam cenšoties atvēsināties, iespējams samazināt svīšanu, raksta ''Health Line''. Piemēram, īpaši karstā laikā, ja iespējams, pretī ventilatoram noliec bļodu ar ledu, tādā veidā tiks nodrošināta aukstā gaisa cirkulācija. Tāpat dienas laikā turi aizkarus un žalūzijas aizvērtas, lai saules gaisma neiekļūtu telpā un istaba nepārkarstu. Savukārt, ja esi ārā, centies paliek ēnā.

Arī samazinot dienas maltīšu skaitu, tu vari nodrošināt, ka ķermenis nepārkarsīs, jo gremošanai nepieciešams vielmaiņas siltums. Tāpat uzņem pietiekami daudz ūdens, jo arī tas palīdzēs pazemināt ķermeņa temperatūru.

Savukārt mitrinošos krēmus turi ledusskapī, lai brīdī, kad gribēsi tos uzklāt, krēmi ir vēsi un var palīdzēt atvēsināties. Tāpat, ja laikapstākļi atļauj, nenēsā cepuri, lai nepārkarstu galva, kā arī valkā vaļējus apavus, lai pēdas var elpot.

Svīšana ir pilnīgi dabiska un tai ir savs mērķis – atvēsināt ķermeni -, taču, ja ieteikumi nepalīdz un šķiet, ka svīsti pārāk daudz, konsultējieties ar ārstu.