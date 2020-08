Septiņi neierasti signāli, kas var liecināt par sirds veselības problēmām

Mēdz runāt par, arī nereti atspoguļot filmās vai seriālos gadījumus, kur cilvēks savu sirdslēkmi it kā nav jutis. Ja pašas neesam bijušas šādā situācijā, varētu rasties jautājums – kā tas iespējams? Bet tā ir tiesa – sirdslēkmes vai jebkuras citas sirds problēmas brīdinošie signāli bieži vien ir nemanāmi, pat viltīgi. Tie ''sit'' brīdī, kad vismazāk to gaidi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Būtiski saprast, ka neviens nav pasargāts no sirds problēmām, tostarp arī gados jaunas sievietes. ''Sirdslēkmes visbiežāk skar sievietes desmit gadus pēc menopauzes,'' portālam ''Women's Health'' skaidro kardioloģe, medicīnas doktore Nieca Goldberga. ''Kas vēl – aptuveni 30 tūkstoši sieviešu, kas ir jaunākas par 50 gadiem, cieš no sirds slimībām.''

Saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Slimību kontroles un profilakses centra statistikas datiem sirds slimības ir galvenais nāves cēlonis sievietēm vecumā virs 35 gadiem, kā arī tas ir cēlonis katrā ceturtajā nāves gadījumā. Tieši jaunu sieviešu vidū sirds slimību simptomi visbiežāk paliek laikus nepamanīti. Tālākajās rindās vari iepazīties ar septiņiem kardioloģes uzskaitītajiem simptomiem, kas ir visai neierasti un, iespējams, tev neliekas kopā ar sirds slimībām, bet kas tomēr var būt to priekšvēstneši.

Pietūkušas kājas vai potītes

Kāju pietūkumam var būt dažādi iemesli, un, kā izrādās, viens no tiem var būt sirds vārstuļa problēmas. Šķidruma uzkrāšanās jeb tūska ir biežs sastrēguma sirds mazspējas simptoms – tas nozīmē, ka tava sirds nespēj pienācīgā ātrumā uzņemt un izpumpēt asinis. Pirms tu sāc panikot, zini – šāda veida pietūkums, atšķirībā no parasta pietūkuma, ar laiku pasliktinās un/vai sāk izplatīties, ''kāpjot'' pa kāju uz augšu. No tā izriet, ka ir laiks satraukties un doties pie ārsta, ja tūska plešas platumā.

Galvassāpes

Pirms tu ķer pēc kārtējās pretsāpju tabletes, lai atbrīvotos no kaitinošajām galvassāpēm, zini – smagas galvassāpes var būt insulta vai asins recekļu simptoms. Tiesa, galvassāpes pašas par sevi ne vienmēr var būt galvenais šo slimību indikators, bet, ja tās ir kopā ar citiem simptomiem, piemēram, kakla stīvumu, nogurumu vai reiboni, tev var draudēt aneirisma. Ja novēro šādas izpausmes, steidz meklēt medicīnisko palīdzību.

Ārkārtīgs nogurums

Šī varētu būt visgrūtāk atšifrējamā pazīme, jo ir miljons iemeslu, kāpēc tu varētu justies nogurusi – miega trūkums, stress utt. Taču te būtiski saprast, ka runa ir par ārkārtīga noguruma līmeni. Ja tu esi salīdzinoši labā formā un pēkšņi tev ir grūti neaizelšoties uzkāpt pa kāpnēm, te varētu būt problēma. Lai arī šo simptomu ir viegli nepamanīt, it īpaši sievietēm, kuras mēdz žonglēt starp vairākiem darbiem vienlaicīgi, tam noteikti būtu jābūt sarkanajam signālam, ja nogurumu, enerģijas izsīkumu izjūti kopā ar citiem simptomiem.

Krampji vēderā

Daudzi cilvēki uzskata, ka sirds sāpes ir jūtamas tieši krūtīs vai kreisajā rokā. Bet tas, ko viņi neapzinās, ir – sāpes var izstaroties arī citās ķermeņa daļās. Goldberga skaidro – nav nekas neparasts, ka ''es redzu, kā cilvēki sūdzas par sāpēm kuņģī, kad patiesībā problēma ir viņu sirds.'' Ja vēderā jūti asus, durstošus krampjus, iespējams, tava sirds sāpju signālus nodod vēderam. Lai arī tas var arī norādīt uz gripu vai grēmām, Golderba uzsver – ja tas ir kaut kas, ko tu nekad neesi piedzīvojusi, dodies pie ārsta.

Ģībonis

Ģībonis ir asinsspiediena pazemināšanās rezultāts, un to var izraisīt vairākas lietas, sākot no izmaiņām stājā (piemēram, strauji pieceļoties) līdz medikamentiem, kurus lieto. Tāpat tas var norādīt uz nopietnāku problēmu – vārstuļa traucējumiem, kas nepieļauj pareizu asinsplūsmu, pārāk lēnu vai ātru sirdsdarbību vai aortas plīsumu. Ja ģīboni piedzīvo vienreiz, satraukumam, visticamāk, nav pamata, bet, ja tu ģībsti atkārtoti vai ģīboni pavada citi minētie simptomi, vislabāk konsultēties ar ārstu.

Foto: Shutterstock

Reibonis

Līdzīgi kā ar citiem iepriekš minētajiem simptomiem, neregulārs reibonis nav iemesls bažām, jo arī tam var būt dažādi iemesli, piemēram, jau pieminētā ātrā piecelšanās stāvus, dehidratācija un citi. Bet, ja reibonis nepāriet, ārsta apmeklējums ir obligāts, jo tas var būt saistīts ar artēriju aizsprostojumu vai vārstuļa traucējumiem, kas ietekmē asinsspiedienu.

Spiediens muguras augšdaļā

Vēlreiz – sirdslēkme ne vienmēr ir jūtama sirdī vai tās rajonā. Bieži pacienti saka, ka sirdslēkmi sajūtu līmeni varētu salīdzināt ar ziloni, kas sēž uz krūtīm vai muguras augšdaļu, skaidro Goldberga. Ja jūti pārmērīgu spiedienu minētajā ķermeņa rajonā, zini – tā varētu būt sirdslēkmes pazīme.