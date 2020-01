Simptomi, kurus jāprot atpazīt – kas var liecināt par insultu

Insults ir pēkšņs smadzeņu bojājums, kas rodas un attīstās asinsvada nosprostojuma dēļ vai asinsvada plīsuma dēļ, skaidro Slimības un profilakses centrs (SPKC). Lai gan liela sabiedrības daļa uzskata, ka tas skar tikai gados vecus cilvēkus, kas ir viena no riska grupām, insults var piemeklēt ikvienu. Un lai tas laikus nepamanīts, iespējams, nelaupītu tavu vai kāda tev mīļa cilvēka dzīvību, ir svarīgi prast pamanīt tā pazīmes.

Kā vēsta SPKC, insulta gadījumā kritiskas ir pirmās četras ar pusi stundas no simptomu sākuma, kas nozīmē – ātra traucējumu atpazīšana un savlaicīga cietušās personas nogādāšana ārstniecības iestādē ir būtiska labvēlīgai ārstēšanai. Tā kā insulta simptomi sākas pēkšņi un daži no tiem var līdzinātie ikdienišķām kaitēm, nepieciešams vismaz zināt, par ko neierastas izmaiņas izskatā vai veselībā var vēstīt.

Tāpēc, iedvesmojoties no portāla ''Women's Health Mag'', iepazīstinām ar deviņām pazīmēm, kurām pievērst uzmanību, jo tās var liecināt par insultu. Ja atpazīsti kādu no tām, nekavējoties meklē medicīnisko palīdzību.

Skatoties spogulī, tava seja izskatās neierasti

Viena no pazīmēm, kas var nodot insultu, ir izmaiņas sejā, tās vaibstos. Tava seja var justies nejūtīga vai nereaģēt uz kādām tavām darbībām, it īpaši vienā tās pusē. Piemēram, smaidot, tikai viens mutes kaktiņš paceļas uz augšu, bet otrs paliek nemainīgs, varbūt pat izskatās noslīdējis uz leju. Patiesībā šis bieži vien ir pirmais insulta simptoms, kuru cilvēki pamana. Tieši šī iemesla dēļ neierastu sejas izskatu nekad nevajadzētu ignorēt, it īpaši tad, ja tam pievienojas kāda cita no turpmāk minētajām pazīmēm.