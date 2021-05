Šajā pasaulē ir neapstrīdama lietu kārtība. Viena no tām – organismam ir nepieciešams viss plašais uzturvielu klāsts, tostarp tauki. Tiesa, cilvēkiem ik pa laikam patīk uzturā atrast kādu "bubuli" un kaislīgi mesties to apkarot. Visai nesen šajā lomā bija nonākuši ogļhidrāti ("carbohydrate zero diet"), bet laikam jau pāri visam allaž bijuši tauki, nebeidzamais uztraukumu iemesls. Lai gan taukiem organismā ir svarīga loma, bez tiem mēs nespētu izdzīvot.

Konsultē Lolita Neimane, diētas ārste, Rīgas Stradiņa universitātes Sporta un uztura katedras lektore, studiju programmu "Uzturs" un "Uzturzinātne" vadītāja, Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja

Tauki ir enerģijas avots, tie aizsargā orgānus, piedalās smadzeņu bioķīmiskajos procesos, starp citu, vairāk nekā pusi smadzeņu veido tauki – palīdz organismam absorbēt vitāli svarīgas barības vielas u. c. Ne velti ir vitamīni, ko dēvē par taukos šķīstošajiem, proti, D, A, K un E (lai būtu vieglāk iegaumēt, šos vitamīnus bieži pieraksta formā "K, E, D, A" – aut.), kas organismā darbojas kā antioksidanti un ir daļa no šūnas membrānas. Tā dēvētajiem būtiskajiem taukiem ir arī nozīmīga loma hormonu regulēšanā, tostarp hormonu, kas kontrolē auglību. Par minimālo organisma labai funkcionēšanai nepieciešamo tauku daudzumu vīriešiem pieņemts uzskatīt vismaz divus līdz piecus procentus, savukārt sievietēm – vismaz 10 līdz 13 procentus tauku.

Tātad organismā esošie un ar uzturu uzņemtie tauki ir nepieciešami, lai saglabātu labu kopējo veselību. Ja reiz tā, kādēļ no tiem būtu jābaidās?

