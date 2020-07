Vēl pagājušonedēļ Latvijā daudzi priecājās par to, ka valstī ir vieni no labākajiem rādītājiem Covid-19 ierobežošanā, bet jūlija otrās nedēļas sākums nācis ar skarbu statistiku – no pirmdienas līdz ceturtdienai 30 jauni inficēšanās gadījumi un vairāki publiski izskanējuši aicinājumi atsaukties iespējamām kontaktpersonām. Vai skarbā statistika nozīmē, ka sācies otrais saslimstības vilnis, no kura daudzi baidījās? Vai stingrāki ierobežojumi ir neizbēgami? Vai Latvija sekos Balkānu scenārijam, kur pēc robežu atvēršanas novēroja vairākus infekcijas uzliesmojumus un tik strauju izplatību, ka vairākas Eiropas Savienības (ES) valstis nolēma ievērojami pastiprināt ierobežojumus, ceļojot uz un no šīm valstīm?

Uzlabojoties saslimstības rādītājiem, dienesti nenogurdami turpināja atgādināt – nekas vēl nav beidzies, ir jāturpina ievērot distanci un citus ierobežojumus sevis un citu pasargāšanai. Līdzīgi ir arī pašlaik. Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) atgādina par drošības pasākumiem, kas bija un joprojām ir jāievēro. Arī Veselības ministrijas (VM) galvenais infektologs Uga Dumpis uzsver – tas, ko varam saukt par Latvijas veiksmes stāstu, līdz šim bija iespējams, pateicoties sabiedrības līdzdalībai un atbildīgai piesardzības pasākumu ievērošanai. Protams, nozīme ir arī veiktajiem pasākumiem, piemēram, kontaktpersonu apzināšanai, bet pašlaik, kad robežas ir atvērtas, ievērot divu metru distanci, regulāri mazgāt rokas un izvairīties no pulcēšanās telpās ir īpaši būtiski.

Kā norāda Dumpis, epidemiologiem rīcības plāns ir skaidrs, pašlaik jautājums ir par to, vai cilvēki spēs ievērot norādes. Tas arī būs izšķirošais faktors tajā, kā mainīsies saslimstības rādītāji Latvijā. Infektologs atgādina, ka viņš nevēlas biedēt vai ierobežot cilvēku brīvību, bet aicināt pārdomāt savu rīcību, piemēram, nepavadīt laiku kopā ar cilvēkiem, kas ieradušies no riska grupā esošajām valstīm, ziņot par pašizolācijas pārkāpumiem, ja tādi tiek novēroti, kā arī izvairīties no publiskiem pasākumiem un pulcēšanās, īpaši, ja tā notiek telpās. Tāpat der padomāt, vai sastaptais cilvēks patiesi ir jāapskauj un jābučo.

Reaģējot uz izmaiņām saslimstības rādītājos, gan VM, gan SPKC jau ir izplatījis informāciju par to, ka tiks pārskatīti noteiktie ierobežojumi un pastāv iespēja, ka tie tiks pastiprināti.

Rīt no rīta @veselibasmin analizēsim šīs nedēļas Covid19 inficēto pieaugumu, tendences, prognozes un atbilstīgi tam piedāvāsim MK pārskatīt noteiktos ierobežojumus. Atgādinu, ka valsts apmaksā Covid19 un aicinu iedzīvotàjus aktīvi izmantot šo iespēju. Un lietot @apturicovid — Ilze Viņķele (@Vinkele) July 9, 2020

Veselības ministre pēc ieraksta publicēšanas precizēja, ka tajā pieļauta neuzmanības kļūda un tam vajadzētu skanēt šādi: “Rīt no rīta @veselibasmin analizēsim šīs nedēļas Covid-19 inficēto pieaugumu, tendences, prognozes un atbilstīgi tam piedāvāsim MK pārskatīt noteiktos ierobežojumus. Atgādinu, ka valsts apmaksā Covid-19 testus, un aicinu iedzīvotājus aktīvi izmantot šo iespēju. Un lietot @apturicovid.”

Risks inficēties atkarīgs no katra paša

SPKC pārstāvis Gints Georgs Muraševs uz "Delfi" jautājumu par to, vai pašlaik gaidāms Covid-19 uzliesmojums, atbild piesardzīgi, paskaidrojot, ka pašlaik vēl jānovēro situācija. "Trīs dienas – tas vēl nenozīmē, ka jāatjauno visi ierobežojumi." Muraševs norāda, ka jāskatās, kāda būs situācija nedaudz ilgākā periodā, bet pastāv iespēja, ka ierobežojumi vai daļa no tiem pakāpeniski tiks atjaunota. Arī viņš atgādina: "Situācija vēl nav beigusies, un viss vēl var mainīties."