Vainojams ne tikai alkohols – kas kaitē aknu veselībai

Aknas ir viens no ķermeņa lielākajiem un svarīgākajiem orgāniem, jo tās veic vairāk nekā 500 vitāli svarīgas organisma funkcijas, tostarp asiņu attīrīšanu, toksīnu izvadīšanu, barības vielu pārvēršanu enerģijā, vitamīnu un minerālvielu uzglabāšanu. Tieši tāpēc ir īpaši svarīgi rūpēties par to veselību, no savas ikdienas izskaužot dažādus kaitniekus.

Lūk, dažas no lietām, kam ikdienā pievērst uzmanību, lai pasargātu savas aknas.

Nepietiekams daudzums fizisko aktivitāšu



Pat tad, ja tev nav liekā svara, fiziskajai slodzei vajadzētu būt tavas ikdienas sastāvdaļai. ''Izkustēšanās laikā atveras poras un palielinās svīšana, kas savukārt uzlabo detoksikāciju,'' portālam ''The Healthy'' skaidro Mišele Nila-Šērvuda, osteopātiskās medicīnas ārsts, grāmatas ''The Quest for Wellness'' līdzautore. ''Tas palīdz aknu darbībai, jo abi procesi notiek vienlaicīgi, tādējādi atvieglojot orgāna pilnas slodzes darbu – detoksikāciju.'' Amerikas Sirds asociācija iesaka vismaz 150 minūtes nedēļā nodoties vidēja līmeņa intensitātes aktivitātēm. Šo laiku vari, piemēram, sadalīt trīs 50 minūšu garās pastaigās.

Nedrošs sekss



Nedrošs sekss, it īpaši ar vairākiem partneriem, varētu būt lielāks drauds tavu aknu veselībai nekā tu domā. Lielākais un būtiskākais risks ir tāds, ka tu vari saslimt ar hepatītu – potenciāli nāvējošu aknu slimību, kuru var nodot partnerim dzimumakta laikā. ''Lai arī pastāv trīs izplatītas hepatīta formas – A, B un C –, tā, kurai jāpievērš uzmanība, runājot par seksu, ir B hepatīts, kuru var izplatīt tiešā saskarē ar asinīm vai ķermeņa šķidrumiem,'' skaidro Džordžs Kosmides, medicīnas zinātņu doktors. Tāpēc, lai pasargātu savas aknas un veselību vispār, nepieciešams praktizēt drošu seksu katru reizi un ar jebkuru partneri – jaunu vai ilglaicīgu.