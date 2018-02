Garantētā atlīdzība par noguldījumiem pienākas apmēram 22 750 AS "ABLV Bank" klientiem – gan fiziskām, gan juridiskām personām, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pašreizējie aprēķini. Garantēto atlīdzību izmaksai nepieciešami apmēram 470 miljoni eiro, kas tiks izmaksāti no "ABLV Bank" līdzekļiem.

"ABLV Bank" ir pietiekami likvīdie aktīvi garantēto atlīdzību izmaksai, tas nozīmē ka garantēto noguldījumu izmaksai netiks izmantoti Latvijas Noguldījumu garantiju fonda līdzekļi vai valsts budžeta nauda.

Garantētās atlīdzības izmaksu sākšana FKTK jānodrošina ne vēlāk kā astoņu darbdienu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas jeb ne vēlāk kā 7. martā. FKTK sola lēmumus par izmaksu kārtību pieņemt iespējami ātri – jau nākamās nedēļās sākumā.

Garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro pienākas visiem bankas klientiem – gan fiziskām, gan juridiskām personām, gan rezidentiem, gan nerezidentiem. Garantētā atlīdzība attiecas arī uz Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu kontiem bankā, ja šo iestāžu budžets nepārsniedz 500 000 eiro.

FKTK skaidro, ka ir daži darījumu veidi, kuros iesaistītajām fiziskajām personām ir tiesības pretendēt vēl uz papildu atlīdzību līdz 200 000 eiro, tas ir, kopā ar standarta garantiju līdz 300 000 eiro. Šāds gadījums ir, ja pēdējos trīs mēnešos kontā ieskaitītie līdzekļi iegūti no nekustamā īpašuma pārdošanas, valsts sociālajām kompensācijām, kādu zaudējumu atlīdzināšanas vai kompensācijas par nepatiesu notiesāšanu.

Garantētā atlīdzība nepienākas par subordinēto aizdevumu bankai.

Tiesības saņemt garantēto atlīdzību noguldītājiem būs piecus gadus pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās.

Kā ziņots, pēc aktīviem trešās lielākās Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta pēc tam, kad 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja ziņojumu, rosinot noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai un nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. Bankai pārmesta arī kukuļdošana amatpersonām. Pati banka uzsver, ka tā nekad nav devusi kukuļus un ka FinCEN ziņojumā nav ņemts vērā paveiktais naudas atmazgāšanas novēršanā.

FinCEN ziņojums bija trieciens "ABLV Bank" darbam. Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga Eiropas Centrālās bankas (ECB) lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi un tika liegts veikt debeta operācijas. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un FKTK padome 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību, lai varētu nodrošinātu garantēto atlīdzību izmaksu sākšanu bankas klientiem.

Uzraugu lēmums nozīmē, ka tuvākajā laikā var tikt sākts bankas likvidācijas process. Jautājums par bankas licences anulēšana ir ECB kompetencē.

"ABLV Bank" uzskata, ka tā izpildīja visas regulatora prasības, lai atjaunotu darbību. Četru darba dienu laikā banka likviditātes stiprināšanai akumulēja vairāk nekā 1,36 miljardus eiro, nodrošinot 86% no visiem pieprasījuma depozītiem. "Tas bija pilnīgi pietiekami, lai banka atsāktu maksājumu veikšanu un izpildītu klientu pieprasījumus, taču politisku apsvērumu dēļ bankai netika dota tāda iespēja," teikts bankas paziņojumā.

Lēmumu neatcelt maksājumu ierobežojumus "ABLV Bank" pieņēma ECB. FKTK neatklāj, kāda bija komisijas nostāja jautājumā par maksājumu ierobežojumu atcelšanu, jo šī informācija ir konfidenciāla.

"ABLV Bank" uzsver, ka tās aktīvu apjoms ir pietiekams, lai visu klientu un kreditoru prasības tiktu apmierinātas.

Bankas darbība galvenokārt fokusēta uz ārvalstu - Krievijas, Ukrainas, citu NVS valstu - klientu apkalpošanu. Tāpēc lēmums par noguldījumu nepieejamību "ABLV Bank" būtiski neietekmē Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu apkalpošanu.

Vaicāts par "ABLV Bank" krīzes ietekmi uz citām bankām ar lielu ārvalstu klientu īpatsvaru, FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš sestdien sacīja, ka pašlaik tirgū valda pietiekami liela stabilitāte, bankas savus klientus un naudas plūsmas pārvalda labi. "Tāpēc ceru, ka šis gadījums neatstās pārāk dziļas pēdas uz citām bankām. Protams negatīvās sekas tiks kontrolētas pietiekami efektīvi," teica banku uzraugs.