Neskatoties uz AS " ABLV Bank " sarežģījumiem, noguldījumu apmērs Latvijas banku sektorā februārī nav būtiski mainījies, uzsver finanšu nozares amatpersonas. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotie dati liecina, ka noguldījumu atlikums ar nelielām svārstībām februārī turas 20 miljardu eiro robežās.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ik dienu seko līdzi situācijai. Līdz šim uzraugs nav konstatējis, ka būtu palielinājušies izejošie maksājumi, pirmdien pēc Ministru kabineta ārkārtas sēdes žurnālistus informēja finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS).

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš sestdien žurnālistiem skaidroja, ka pašlaik tirgū nelielas svārstības noguldījumu apjomos notiek, bet kopējie noguldījumi turas 20 miljardu eiro līmenī. Viņš vērtēja, ka tirgū valda pietiekami liela stabilitāte, bankas savas klientus un naudas plūsmas pārvalda labi.

Banku uzraugs arī atzīmēja, ka "ABLV Bank" nav sistēmiska banka un pauda cerību, ka ar banku notiekošā ietekme uz kopējo tirgu būs minimāla. "Ceru, ka šis gadījums neatstās pārāk dziļas pēdas uz citām bankām. Protams, negatīvās sekas tiks kontrolētas pietiekami efektīvi," sacīja FKTK priekšsēdētājs un un skaidroja, ka maksājumu ierobežojumus citām bankām pašlaik nav plānots noteikt.

Kā ziņots, pēc aktīviem trešās lielākās Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta pēc tam, kad 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja ziņojumu, rosinot noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai un nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. Bankai pārmesta arī kukuļdošana amatpersonām. Pati banka uzsver, ka tā nekad nav devusi kukuļus un ka FinCEN ziņojumā nav ņemts vērā paveiktais naudas atmazgāšanas novēršanā.

FinCEN ziņojums bija trieciens "ABLV Bank" darbam. Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga Eiropas Centrālās bankas (ECB) lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi un tika liegts veikt debeta operācijas. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un FKTK padome 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību, lai varētu nodrošinātu garantēto atlīdzību izmaksu sākšanu bankas klientiem.