Saindēšanās un citi draudi suņu un kaķu veselībai rudenī

Draudi mūsu mājas mīluļa veselībai pastāv visu gadu, bet kam īpaši jāpievērš uzmanība rudens laikā, no kā jāuzmanās un kas jāņem vērā mājdzīvnieku īpašniekiem, tuvojoties aukstajai sezonai, stāsta "DinoZoo" klīnikas eksperti.

Ērces aktīvas un bīstamas arī rudenī

Ērces ir aktīvas līdz salnām, nereti pat līdz novembrim. Tās pārnēsā babeziozi, laima un citas dzīvniekam bīstamas slimības. No ērces, kas inficēta ar babeziozi, suņa asinīs var iekļūt parazīti –vienšūņi, kas iznīcina eritrocītus, kā rezultātā iestājas anēmija un veidojas orgānu bojājumi. Neārstējot inficēts suns dažu dienu laikā var iet bojā. "Noņemot ērci, būtu vēlams veikt arī asinsanalīzes, lai noteiktu parazītu klātbūtni. Ja analīzēs parazīti nav konstatēti, viss kārtībā. Ir bijuši gadījumi, kad no rīta, noņemot asinsanalīzes, ir zema parazītu invāzija, bet vakarā jau ir augsta. Ērci vēlams noņemt pēc iespējas ātrāk, tad saslimšanas risks ir daudz mazāks," brīdina veterinārārste Linda Muldiņa Stepanova. Pēc ogošanas vai sēņošanas pārbaudiet mīluļa kažoku. Suņiem jāveic aizsardzība pret ērcēm, izmantojot speciālās kakla siksnas, skausta pilienus vai tabletes. Vairāk par to, kā pasargāt savus četrkājainos draugus no ērcēm, lasi šeit.

Saldais un dzīvniekiem indīgais antifrīzs

Pirms ziemas un sala automašīnās tiek ieliets antifrīzs (etilēnglikols). Tas ir salds šķidrums, ko labprāt nogaršo gan kaķi, gan suņi. Taču par spīti tā saldajai garšai dzīvniekam šī šķidruma uzņemšana var beigties ar letālu saindēšanos.

Veterinārārste skaidro, ka visbiežāk saindēšanās notiek ar etilēnglikolu, kas ir nopilējis no automašīnas un nonācis peļķēs. Tāpēc suņu īpašniekiem jābūt īpaši uzmanīgiem, vedot pastaigāties savu četrkājaino draugu, sevišķi, ja dzīvojat mikrorajonu pagalmos, kur atrodas ļoti daudz automašīnu.

Foto: Shutterstock

Ne tikai suņu saimniekiem, bet arī automašīnu īpašniekiem vajadzētu būt piesardzīgiem un, lejot antifrīzu mašīnās, uzraudzīt, lai tas nenopil uz zemes un nepadraud kāda garām ejoša dzīvnieka dzīvību un veselību.

Saindēšanās gadījumā dzīvniekam var parādīties koordinācijas traucējumi, urinēšanas problēmas, vemšana u.c. pazīmes. Ja pamani kādu no šīm pazīmēm, tad steigšus dzīvnieks ved pie veterinārārsta.

Saindēšanās risks rudenī laukos

Rudenī laukos vai dārza mājās daudzi joprojām izliek žurku indes, tāpēc šajā laikā sevišķi jāuzmana, lai pie izliktās indes nevar piekļūt kaķis vai suns. Tāpat rudenī dārzos tiek izrakti sīpoli un puķu sīpoli un nereti nolikti istabā vai uz palodzes, lai apžūst. Puķu sīpoli ir toksiski kaķiem. Būs kaķi, kas tos ēdīs, citiem sīpoli neinteresēs, bet saindēšanās risks pastāv.

Tumšajā laikā atstarotāji arī mājdzīvniekiem

Sākoties tumšajam laikam, atstarotāji nepieciešami arī dzīvniekiem. "Tumšā laikā mājdzīvnieki negadījumos uz ceļa cieš biežāk, jo autovadītāji viņus vienkārši neredz. Ja pastaigas laikā suni palaiž no pavadas, atstarojošs elements ir nepieciešams, lai dzīvnieku var ieraudzīt arī pats saimnieks, pat, ja tuvumā nav automašīnu," stāsta "DinoZoo" klīnikas vadītāja, veterinārārste Kristīne Dumpe. Zooveikalos pieejami gan atstarojoši iemauktiņi, zābaciņi un pavadas, gan diodes, ko piestiprināt kaklasiksnai, lai dzīvnieku tumsā var pamanīt gan saimnieks, gan autovadītāji.

Foto: Shutterstock

Atgriešanās dzīvoklī pēc vasaras laukos – nereti izaicinājums

Ja vasara ir pavadīta laukos, rudenī atgriežoties dzīvoklī, dzīvnieks, protams, būs bēdīgs. Kaķiem var rasties uzvedības problēmas, stresa rezultātā arī veselības problēmas, īpaši bieži, urīnceļu saslimšanas. Ja vasarā kaķis ir kārtojies ārā, atgriežoties dzīvoklī, tas vairs nesaprot, kas ir kastīte. Var gadīties, ka kaķis sāk urinēt tam nepiemērotās vietās vai nenokārtojas vispār, gaidot, kad tiks izlaists ārā. Tāpat pirms apkures sezonas, kad kaķi bieži guļ uz aukstajām grīdām, paaugstinās urīnceļu un augšējo elpošanas ceļu saslimšanas risks. Sākoties apkurei, šo slimību risks samazinās.

Vairāk barības āra suņiem

Vasarā, kad ir karsts, suņi parasti ēd mazāk. Suņiem, kas dzīvo ārā, rudenī ir jāpiemēro atbilstoša barība, taču jāņem vērā dzīvnieka šķirne, dzimums, vecums, aktivitāšu līmenis, kažoka tips u.c. Sākoties vēsākam laikam, iespējams, jāveic korekcijas dzīvnieka ēdienkartē, taču jāuzmanās arī, lai to nepārbarotu. Liekais svars var radīt būtisku kaitējumu mīluļa veselībai. Vairāk par dzīvnieku aptaukošanos, kā to noteikt un kā rīkoties, lasi šajā rakstā.