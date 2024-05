Brīvdienas ir kā radītas tam, lai galdā celtu arī kādu saldo ēdienu, ko varbūt neatļaujamies ikdienā. Nebūt nav jāmeklē iemesls, lai pagatavotu ko saldu. Dzīvo garšīgi!

Mannas buberts – saldēdiens no bērnības

Biskvīta rulete ar aveņu ievārījumu

Bērnības magoņmaizītes ar šokolādes glazūru

Gaisīgais vaniļas krēms ar dzērveņu mērci

Kūciņas 'Vecrīga'

Īpašajam cienastam kūciņas 'Vecrīga'. Gatavotas no gaisīgas plaucētās mīklas. Kūkas pilda ar biezpiena putukrējumu un pārklāj ar izkausētu šokolādi.

Cepumi 'Riekstiņi' ar vārīto kondensēto pienu

Saldais našķis no bērnības – trauslas smilšu mīklas riekstiņi ar kondensēto pienu. "Šeit būs recepte saldajiem riekstiņiem, ko smuki pasniegt kā dāvanu mīļajiem!" konkursa pieteikumā raksta Kristīne, kura vēlas iegūt vērtīgo Džeimija Olivera veselīgo svētku recepšu konkursa balvu.

Biezpiena bumbiņas gluži kā bērnībā

Ņemam biezpienu, olas, mazliet cukura un pamats gardu biezpiena bumbiņu jeb pončiku mīklai gatavs. Saldais bērnības gardums būs lielisks našķis, kuru pagatavot it nemaz nav sarežģīti.

Ievārījuma ķīselis

Bērnības gardums - ievārījuma ķīselis. To var dzert tāpat, pievienot biezpiena plātsmaizei vai ēst ar pienu, kad atdzisis.

Gardā medus kūka

Ātrais biezpiena sacepums ar mannu

Saldais biezpiena sacepums ar vaniļu un rozīnēm

Biezpiena krēms ar cukurā apgrauzdētām auzu pārslām

Saldās rauga mīklas bumbiņas jeb pončiki

Daudziem viens no bērnības kārumiem savulaik bija eļļā vārītas (ceptas) rauga mīklas bumbiņas, sauktas arī par pončikiem. Lūk, recepte, kas ļauj pagatavot ļoti maigus, mīkstus un gaisīgus pončikus!

Biezais jāņogu ķīselis

Biezais jāņogu ķīselis ir īsti vasarīgs, turklāt ne pārāk sarežģīts saldēdiens - baudi to ar pienu vai putukrējumu!

Cepumi 'Sēnītes' gluži kā bērnībā

"Mana ģimenes "firmas" recepte ir "Sēnītes". Tā ir iegūta no mammas vecās pierakstu klades un bēniņos atrastās pannas. Tās tiek liktas galdā katros svētkos un nestas arī citiem kā cienasts," par savu ģimenes gardāko recepti stāsta Signe Griķe. Viņa to iesūtījusi Cālis.lv un Zoombook recepšu konkursam. Piedāvājam to izmēģināt arī ikvienam Tasty.lv lasītājam!