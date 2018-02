Nebaidīsies peldēt un dzers no krāna – kaķu interesantās attiecības ar ūdeni

Kaķiem ar ūdeni vienmēr bijušas amizantas attiecības. Vienam mīlulim patiks bradāt pa ūdeni, savukārt cits no tā bēgs kā no uguns. Taču lielai daļai peļu junkuriņu labpatiks dzert ūdeni no krāna, nevis no savas bļodiņas, kur ūdeni ielējis saimnieks. Lai arī šķiet, ka šīs darbības ir mistiskas un vien pašam kaķim saprotamas, atšķetināt to motīvus ir interesanti arī cilvēkam.