Turēti būros bez ūdens, patvēruma no saules un lietus; Policija konfiscē 45 kaķus

Garkalnes novada Sužos kaķu audzētājai konfiscē sliktos apstākļos turētus 45 kaķus. Šķirnes kaķi tika turēti sapuvušos ūdeļu fermu sprostos, kuri murrātājus nepasargā ne saules, ne lietus, tāpat dzīvniekiem nebija pieejams ūdens, informē Valsts policija (VP).

Pagājušā sestdienā VP saņēma informāciju no iedzīvotājiem par iespējamiem dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumiem Sužos. Pēc informācijas saņemšanas policisti pārliecinājās, ka pamestā dārza teritorijā atrodas būri ar vairākiem desmitiem kaķu, tostarp arī šķirnes kaķiem.

Dzīvnieki bija turēti nepiemērotos apstākļos – šauros būros, kuros pat nebija paklāju vai pakaišu. Tāpat kaķiem nebija pietiekami daudz barības, līdz ar to tie bija novārguši.

Dzīvnieku policija piebilst, ka liela daļa no kaķiem bija no būriem izmukuši un slēpušies tuvējos krūmos. Tāpat daudzi dzīvnieki bija arī slimi, kas liek secināt, ka sieviete ne tikai nav rūpējusies par viņu labklājību, bet arī pavirši izturējusies pret dzīvnieku veselības stāvokli.

Policisti pieaicināja dzīvnieku patversmes "Ulubele" darbiniekus, kuri kopumā izņēma 45 kaķus un nogādāja patversmē.

Likumsargi ir noskaidrojuši, ka kaķu saimniece ir 1961. gadā dzimusi sieviete, kura kaķus audzējusi pavairošanas nolūkā, lai vēlāk tos pārdotu. Policisti ir ieguvuši informāciju, ka Sužos kaķi turēti kopš šā gada 15. augusta. Pirms tam sieviete dzīvniekus turējusi dzīvoklī Dreiliņos, taču šo mājokli namu apsaimniekotājs licis sievietei pamest.

Arī iepriekš sieviete nodarbojusies ar kaķu pārdošanas biznesu, un viņai Rīgas domes administratīvā komisija iepriekš piemērojusi sodu par dzīvnieku turēšanas un labturības prasību pārkāpšanu.

Saistībā ar notikušo VP pret sievieti sākusi administratīvo lietvedību par dzīvnieku turēšanas un labturības noteikumu pārkāpšanu. Par šādu pārkāpumu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām – no 15 līdz 700 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 15 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 700 līdz 1400 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Lietas materiāli pēc piekritības tiks nosūtīti Pārtikas un veterinārajam dienestam lēmuma pieņemšanai.