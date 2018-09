Debatēm iespējams sekot līdzi arī video tiešraidē (izvēlnē pieejama latviešu valoda).

Grieķijas premjers EP plenārsēžu zālē uzstājas zīmīgā laikā - tikai nupat, augustā, viņa vadītā valsts noslēdza pēdējo no trim vērienīgajām tā saucamajām ES īstenotajām glābšanas programmām. Tūlīt pēc tam Cipra vadītā valdība izsludināja, ka atcels daļu taupības pasākumu, bet eksperti norāda, ka valsts, kurai joprojām parāds ir aptuveni 180% no iekšzemes kopprodukta, ir tālu no krīzes beigām.

Aleksis Ciprs EP debatēs par Eiropas nākotni Sveicināti no EP plenārsēžu zāles Strasbūrā! Klātienē debatēs ar Aleksi Cipru piedalīsies arī EK viceprezidents Valdis Dombrovskis. Ierasti debašu sākums varētu nedaudz kavēties, zālē pagaidām tikai ierodas eiroparlamentārieši. EP priekšsēdētājs Antonio Tajāni šodienas diskusiju atklāj, uzsverot, ka ES ir dažādas problēmas, tās jārisina, kopā jāmeklē, kā ES padarīt efektīvāku, bet to nedrīkst vienkārši iznīcināt. Ciprs izvēlējies uzstāties savā dzimtajā – grieķu – valodā, kā to dara lielākā daļa valstu līderu. Ciprs norāda, ka šis ir lielisks un zīmīgs laiks, jo pēdējo reizi viņš uzstājās, kad Grieķija bija dziļās grūtībās pārāk lielu tēriņu un korupcijas dēļ. Grieķija izglābta no bankrota, pat sprādziena. "Ekonomiskā krīze Grieķijā izvērtās par krīzi visai Eiropai. Izeja no pēdējās trīs gadu palīdzības programmas ir grieķu un visas Eiropas sasniegums." "Mēs parādījām, ka no krīzes var iziet, nesagraujot sociālo sistēmu." Premjers norāda, ka valstī samazinājusies korupcija, un Grieķija atgriezusies pie izaugsmes, kas ir pievilcīga investoriem. Viņš apgalvo, ka valstij izdevies novērst "smadzeņu" izbraukšanu, un pat piesaistīt jaunas. Vienlaikus premjers apgalvo, ka Grieķijā palielinājušās brīvības – tiek piešķirta pilsonība otrās paaudzes imigrantiem, atļautas viendzimuma laulības un vienlaikus ar mošejas būvi Atēnās, ir aizliegti šariata likumi. Par panākumu Ciprs norāda arī komunikācijas saglabāšanu ar Turciju, kurā "pieaug nacionālistiski spēki" un uzplaiksnījuši dažādi konflikti par robežām un vēsturi. Premjers izsaka cerību, ka arī Maķedonijas jaunā vārda – Ziemeļmaķedonija –pieņemšana varētu būt modelis problēmu atrisināšanai. (Tiesa, šis process vēl nav oficiāli noslēdzies) Ciprs sola, ka palīdzības programmu noslēgums nenozīmē atgriešanos pagātnes situācijā, bet gan strukturālu reformu turpināšanu, lai nodrošinātu pamatotus un uz izaugsmi mērķētus tēriņus. Premjers gan pauž bažas, ka finanšu krīzes laikā Eiropa kļuvusi pārāk tehnokrātiska, kas veicinājis valstu noslēgšanos un nacionālistisku spēku parādīšanos. Viņaprāt, neoliberālā pieeja krīzes risināšanai veicinājusi populistu parādīšanos. Savukārt bēgļu krīze parādījusi nacionālisma un noslēgšanās rezultātā radušos nespēju sadarboties, ksenofobijas pieaugumu, šovinisma, populisma un fašisma atjaunošanos, kas var veicināt ES sadalīšanos, brīdina Ciprs. Viņš atgādina, ka savulaik ES baidījās no viņa vadītās valdības Grieķijā, bet norāda, ka Grieķija ir pierādījusi savu ticību Eiropas idejai. Vienīgā iespēja saglabāt ES, viņaprāt, ir reformu īstenošana demokrātijas palielināšanai, lai visi kopā risinātu klimata, migrācijas un citas problēmas, un cīnītos ar galēji labējiem spēkiem un sienu būvēšanu uz robežām. Grieķijas valdības vadītājs skaidro, ka Eiropai nepieciešama arī kopēja ārpolitika, kas palīdz risināt problēmas, ar kurām ES saskaras. "Grieķija no problēmas kļuvusi par risinājumu." Mūsu priekšā ir sarežģītas cīņas, tostarp nākamā gada vēlēšanas, kurās jācīnās ar ekstrēmi labējiem spēkiem un neoliberālajiem spēkiem, saglabājot demokrātiju, runas noslēgumā paziņoja Ciprs. Pirmais pēc Cipra debatēs runā Valdis Dombrovskis, kurš atgādina, ka viņam personīgi bijusi iespēja cieši strādāt ar premjeru, un norāda, ka EK turpinās cieši sadarboties ar Grieķiju, un ir Cipra valdības pusē. Dombrovskis norāda, ka nav iespējams iedomāties ES nākotni bez Grieķijas, kas varētu būt atsauce uz pirms vairākiem gadiem izskanējušajiem uzskatiem, ka Grieķija varētu pamest savienību. EK viceprezidents uzsver, ka grieķu pūles un upuri bijuši par pamatu izugsmei un, viņš ir pārliecināts, ka pēc redzētajām pārmaiņām Grieķija spēs turpināt izaugsmi arī turpmāk. Dombrovskis uzsver, ka pēc krīzes eirozona kļuvusi tikai stiprāka, un Grieķijas piemērs norāda, ka kopīgi problēmas ir risināmas daudz vienkāršāk, izceļot kopējas valūtas nozīmi. Eiropas Tautas partijas pārstāvis Gonzales Ponis debatēs ir skarbs - viņš uzsver, ka visas Eiropas Savienības cilvēki izglāba Grieķiju, ne Cirpa valdība. Viņš atgādina, ka Ciprs iepriekš EP viesojās, kritizējot ES un paužot tās pašas populistiskās idejas, kuras viņš nosoda. Tiesa, viņš sveic to, cik ļoti Ciprs ir mainījies, bet aicina, viņu neaizrauties ar pārāk lielu optimismu un sevis slavināšanu. "Populisms nav labējs vai kreiss, populisms ir populisms. Galēji labējs populisms ir tiks pat slikts cik galēji kreiss populisms." Sociālistu un demokrātu frakcijas pārstāvis Udo Bulmans atgādina, ka taupības režīms nebija ES uzspiests tautības režīms, bet Grieķijas taupības režīms, kas tai pašai bija nepieciešams. "Mūsu sabiedrības nevar vadīt alkatīgi un sev strādājoši politiķi, kuri ignorē likuma varu. Tas tā ir visur, arī Grieķijā. Jūs to darījāt, un atrisinājāt Grieķijā. (..) Bet varu tikai aicināt turpināt sāktās reformas." Bulmans stāsta, ka Sociālistu un demokrātu grupa ir sākusi reformēt pati savu programmu, un viņš aicina Cipru doties uz Portugāli, Itāliju ("Salvīni jūs neklausīsies, bet itāļu tauta jūs dzirdēs") un Spāniju, aicinot Vidusjūras reģiona valstīm būvēt labāku nākotni. Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas pārstāvis Nots Marias, kurš pats ir grieķis, skarbi kritizē Cipru, norādot, ka glābšanas nauda glāba kreditorus, bet ne grieķus. Marias uzskata, ka Cipra rīcība, neņemot visu pieejamo glābšanas naudu, bijusi nepareiza, jo tā varēja radīt jaunas darba vietas un izaugsmi. Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības pārstāvis Gijs Verhofštads norāda, ka Grieķija joprojām ir vainojama par pārāk lēnām reformām, bet ES ir vainojama par koncentrēšanos uz taupības režīmu, bet ne uz pietiekami dziļām reformām sabiedrībā un ekonomikā. Verhofštads kritiku velta arī ES institūcijām, ka Eiropas Savienība pārāk lēni veic reformas un ievieš institūcijas, kas nozīmē, ka Grieķijas krīze kādā valstī var itin viegli atkārtoties. Verhofštads runas noslēgumā saka paldies Cipram par aicinājumu būt vienotākiem, jo tas ir pat pretstatā ar viņa paša draugiem Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas līdzpriekšsēdētāja Ska Kelera norāda, ka Grieķijas piemērs ir lielisks, lai demonstrētu kopīgas problēmas risināšanas vērtību. Viņa arī mudina Grieķija atteikties no visiem plāniem iegūt naftu, kas ir pagātne, bet tā vietā attīstīt alternatīvu enerģijas ieguvi, jo Grieķijā ir gan daudz saules, gan vēja. Grupas 'Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa' Laura Ageja asi kritizē centralizētu Grieķijas vadīšanu, un izsaka "solidaritāti" Cipram par mēģinājumu cīnīties ar Eiropas "diktatoriem", kuriem gan viņš galu galā bijis spiests "dejot līdzi". Grupas 'Nāciju un brīvības Eiropa' pārstāvis Marsels de Grāfs arī apgalvo, ka izglābta nav Grieķija, bet gan vācu un franču bankas un "troika" (Eiropas Komisija, Eiropas Centrālā banka un Starptautiskais Valūtas fonds) piespiedusi pat Cipru runāt savā valodā. Uz kritiku un jautājumiem atbild Ciprs. "Mans mērķis bija izaicināt dialogu, un tas izdevās. Grieķija bija eksperiments, kas pierādīja kopējās vērtības. (..) Esmu priecīgs, ka manai valdībai izdevās panākt to, kas neizdevās trim iepriekšējām valdībām. Laimīgs esmu ne tāpēc, ka parakstījām līgumus, to varēja arī citas valdības, bet mums izdevās padziļināt arī strukturālās reformas, kā arī izsargāt lielāko sabiedrības daļu." "Mēs uzskatām, ka izaugsmi var veidot, atbalstot sociālo kohēziju." Kāpēc Grieķijai vajadzēja trīs programmas, bet citām valstīm, kas piedzīvoja krīzi, tikai viena, retoriski vaicā Ciprs. "Jo pirmās programmas samazināja patēriņu, samazinot algas un pensijas." Ciprs arī noraida labējo populistu izteikumus, ka Grieķijā glābtas starptautiskās bankas, uzsverot, ka valsts saņēmusi 45 miljardus eiro, kamēr devusi sešus. Viņš aicina Eiropas demokrātiskās partijas bailēs no labējiem radikāļiem neizmantot viņu leksiku, jo tas nedara neko citu, kā vien stiprina galēji labējos.

Parlamentāro debašu ciklā reizi mēnesī plenārsesijās viesojas viens vai divi ES dalībvalstu vadītāji, lai diskutētu par politiskā un ekonomiskā bloka nākotni. Oktobra pirmajā sesijā deputātus uzrunās Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass.

