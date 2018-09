"Mēs vēlētos, lai notiek gandrīz neiespējamais, lai Lielbritānijai ir vēl viens referendums," intervijā radio BBC sacīja Muskats. "Es domāju, ka vairums no mums priecātos par situāciju, kurā britu tautai būtu iespēja novērtēt lietas perspektīvā, redzot, par ko ir panākta vienošanās, redzot iespējas, un tad izlemt reizi par visām reizēm," sacīja Muskats.

Līdzīgu viedokli pauda arī Čehijas premjerministrs Andrejs Babišs, kurš sacīja, ka atbalstīs vēl vienu "Brexit" referendumu Lielbritānijā. Babišs piebilda, ka viņu šokējis britu lēmums 2016. gada jūnijā notikušajā referendumā, un viņš nevēlas Lielbritānijas izstāšanos no bloka. Viņaprāt, būtu jāsarīko atkārtots referendums un, iespējams, cilvēki līdz tam būs pārdomājuši. "Jo tad mēs atrisināsim problēmu pavisam ātri," viņš piebilda.

Līdz Lielbritānijas aiziešanai no ES palikuši aptuveni seši mēneši. Kampaņa par vēl vienu referendumu, ko atbalsta centriski noskaņotie politiķi, ieguvusi arī lielu finansiālu atbalstu, tostarp, to atbalsta arī ASV miljardieris Džordžs Soross.

Taču Lielbritānijas valdība iebilst pret atkārtotu referendumu. Opozīcijā esošie leiboristi arī to neatbalsta, bet nav arī kategoriski noraidījuši.

Pret "Brexit" vērstā kampaņa "Labākais Lielbritānijai" ("Best for Britain") uzskata ka Maltas un Čehijas premjerministru izteikumi liecina, ka Lielbritānijai vēl ir laiks uzklausīt tautu, lai pārliecinātos, vai izstāšanās no ES tiešām ir tas, ko viņi vēlas. "Pienācis laiks dot tautai - nevis politiķiem - pēdējo vārdu par "Brexit"," paziņoja "Labākais Lielbritānijai" izpilddirektore Eloiza Toda.