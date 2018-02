Sīrijas prezidenta Bašara al Asada valdības kontrolētie mediji, ziņojot par uzbrukumu, atzina, ka vairāki karotāji ir zaudējuši dzīvību, bet tie neesot Sīrijas armijas karavīri.

Asada pusē Sīrijas pilsoņu karā cīnās dažādi spēki, tostarp Libānas grupējums "Hezbollah" un Irānas spēki, kurus mēdz sakomplektēt no afgāņu bēgļiem. Taču tīmeklī arvien vairāk izplatās versija, ka uzbrucēji, pret kuriem vērsts ASV trieciens, bijuši Krievijas algotņi.

"Delfi" jau ir ziņojis par tā sauktās privātās militārās kompānijas "Vagner" darbību Sīrijā, kas dodot iespēju Krievijai veikt militārās operācijas un noklusēt patieso Sīrijas konfliktā bojāgājušo krievu skaitu, jo algotņi oficiāli nav Krievijas spēku karavīri. Šajā rakstā apkopojam informāciju, kas zināma par pagājušās nedēļas incidentu un iespējamo algotņu iesaisti tajā.

ASV aizsargā SDF

Trieciens bija pašaizsardzība pret režīma pusē karojošo spēku uzbrukumu Sīrijas arābu un kurdu alianses Sīrijas Demokrātisko spēku (SDF) štābam Deir ez Zoras provincē, kurā kopā ar vietējiem karotājiem darbojas arī ASV vadītās koalīcijas padomnieki un specvienību karavīri, paziņoja ASV.

Saskaņā ar koalīcijas informāciju, uzbrukumā SDF pozīcijām devās ap 500 Asada režīmu atbalstošie kaujinieki, izmantojot artilēriju, mīnmetējus un krievu ražojuma tankus. Artilērijas un tanku šāviņi krituši dažu simtu metru attālumā no SDF štāba, kad ASV koalīcija deva atbildes triecienu.

ASV triecienā izmantotas HIMARS raķešu sistēmas, kaujas lidmašīnas F-22 un F-15, un MQ-9 droni, atsaucoties uz armijas amatpersonām, ziņo raidsabiedrība CNN. Masīvajā triecienā uzbrukums apturēts, iznīcinot pretinieka tankus un artilērijas ieročus. Krievijas Aizsardzības ministrija savā paziņojumā par triecienu norādīja, ka pret Asada lojālistiem izmantoti arī helikopteri.

Uzbrukums notika Hišamā, kas atrodas Eifratas ielejā dažu kilometru attālumā no tā sauktās konflikta de-eskalācijas līnijas, kas atdala ASV un Krievijas atbalstītos spēkus Sīrijā.

Krievija noliedz savu iesaisti

Precīza uzbrukušo spēku identitāte nav zināma, bet to pulcēšanās novērota jau aptuvenu nedēļu pirms uzbrukuma, norāda ASV amatpersonas. Tāpat koalīcija pastāvīgi kontaktējusies ar Krieviju, kura nav centusies ASV gaisa triecienu novērst, ziņo "The New York Times".

Koalīcija pirms uzbrukuma informējusi Krieviju par režīma atbalstītāju spēku pulcēšanos. "Krievija amatpersonas apliecināja koalīcijas amatpersonām, ka tie neiesaistīsies sadursmēs ar apkārtnē esošajiem koalīcijas spēkiem," CNN citē ASV vadītās koalīcijas runasvīru Tomasu Vale.

Ceturtdien pēc uzbrukuma Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka krievu spēki incidentā nav iesaistīti, uzsverot, ka režīmu atbalstošās vienības savas darbības ar Krievijas kontingentu nebija saskaņojušas.

Nav tiešu pierādījumu, par to, ka šajā apkārtnē izvietotie krievu algotņi (oficiāli Krievijas spēki te neatrodas) būtu piedalījušies uzbrukumā SDF pozīcijām, CNN pastāstīja kāda ASV amatpersona. Netiek izslēgta iespēja, ka uzbrukumā bija iesaistīti Irānas atbalstīti spēki.

Divas ASV amatpersonas CNN atklāja, ka ASV pārbauda, vai Krievijas finansēti kaujinieki varēja piedalīties uzbrukumā un vai daži no tiem nogalināti ASV atbildes triecienā.

Savukārt ASV aizsardzības mistrs Džeimss Matiss, komentējot CNN publikāciju par iespējamo krievu algotņu piedalīšanos uzbrukumā, teica, ka nevar apstiprināt šādas ziņas. "Mēs nedomājam, ka tur bija kāds krievs," ministru citē "Al-monitor".

Savukārt kāds Sīrijas virsnieks "The New York Times" skaidroja, ka uzbrūkošie spēki bija Asadam lojālā Deir ez Zoras šiītu kaujinieku grupa "Bakr".

Krievu virsnieka lūgums pēc pauzes

"The Washington Post" viedokļu slejā Deivids Ignatius atsaucas uz SDF spēku komandieri ģenerāli Hasanu, kurš Sīrijā tikās ar vairākiem žurnālistiem.

Sauszemes uzbrukumā līdzās režīma atbalstītājiem piedalījās arī krievi, domājams, algotņi, pastāstīja Hasans. Vairāki no tiem ietilpstot bojāgājušo un ievainot skaitā.

Arī viņš apgalvo, ka Krievijas spēki bija informēti par gaidāmo triecienu. "Mēs viņiem teicām, ka tur notiek kustība un ka mēs negribētu tai uzbrukt. Viņi [krievi] nepieņēma mūsu piedāvājumu un noliedza, ka tur kaut kas notiktu," stāstījis Hasans.

Taču, notiekot slaktiņam, Krievijas sakaru virsnieks atkal ar viņu sazinājies, lūdzot apturēt uzlidojumus, lai varētu evakuēt bojāgājušos un ievainotos.

Versijas par simtiem kritušo algotņu

Krievu valodas interneta vidē izplatās nepārbaudāmas ziņas, ka teju visi ASV vadītās koalīcijas triecienā bojāgājušie ir tieši Krievijas algotņi. Kritušo skaits dažādos avotos tiek lēsts līdz pat vairāk nekā 200.

Kremļa kritiķa Mihaila Hodorkovska izveidotajā portālā "MBX Media" publicēti mobilās lietotnes "WhatsApp" sarunu ieraksti, kurās it kā dzirdams krievu algotņu stāstītais par Sīrijā notikušo. Šo ierakstu autentiskumu "Delfi" nevar pārbaudīt.

Vienā no ierakstiem kāds vīrietis informē, ka amerikāņu trieciens bijis vērsts nevis pret sīriešu spēkiem, kā stāstīts ziņās, bet gan pa Krievijas algotņu kolonu, kā rezultātā gājuši bojā ap 200 cilvēku. Ierakstos runātāji piemin kādu 5. rotu, kas iznīcināta gandrīz pilnībā.

Uzbrukumā SDF devušies privātās militārās kompānijas "Vagner" kaujinieki un Krievijas speciālo uzdevumu spēku karavīri, medijam pastāstījis avots, kurš nodeva ierakstus. ASV vadītās koalīcijas uzbrukums ildzis četras stundas.

Jāatzīmē, ka par Krievijas zaudējumiem Sīrijā sociālā tīkla "Vkontakte" lapā ziņoja arī bijušais Donbasa prokremlisko kaujinieku komandieris Igors Girkins jeb Strelkovs. Viņš uzturot sakarus ar daudziem kaujiniekiem, kas karojuši Ukrainā un tad devušies uz Sīriju.

Girkins rakstīja, ka ir iznīcināta "5. uzbrukuma vienība, bruņutehnikas grupa un artilērijas vienība". Girkins norāda, ka par bojāgājušo skaitu ziņas ir dažādas, taču jau tagad esot skaidrs, ka runa ir par simtiem.

Tikmēr tīmekļa pētnieku grupa "Conflict Intelligence Team" (CIT) pirmdien paziņoja, ka ir zināmi jau pirmie kritušo "Vagner" kaujinieku vārdi. Komanda savā "Facebook" lapā uzskaita četrus uzvārdus, par kuru bojāeju sociālajos tīklos paziņojuši viņu tuvinieku vai cīņu biedri.

CIT atzīmē, ka precīzu bojāgājušo krievu algotņu skaitu diez vai ir iespējams noskaidrot, taču fakts, ka viņi ir starp ASV triecienā kritušajiem, vairs neesot apšaubāms.

Interešu objekts – naftas lauki un rūpnīca

Netālu no vietas, kur notika uzbrukums, atrodas ienesīgi naftas lauki, ko SDF pērn atkaroja no "Daesh". Tiek pieļauts, ka tieši naftas ieguves vietas, kas vēl nesen nodrošināja ienākumus "Daesh" teroristiem, interesēja režīma atbalstītāju spēkus.

Tādas aizdomas CNN pauda koalīcijas runasvīrs Vale. Pērn rudenī, kad kurdu vadītie SDF atbrīvoja šo naftas laukus , kurdu komandieris "The Wall Street Journal" norādīja, ka mērķis ir neļaut melnā zelta krājumiem nonākt režīma rokās, jo tas ļautu Damaskai atjaunot kontroli pār valsti.

Arī "MBX Media" atzīmē, ka "Vagner" algotņu uzbrukums SDF saistāms ar vēlmi iegūt naftas pārstrādes rūpnīcu. "Vagner" strādā kompānijas "Euro Polis" interesēs, kura darbojas Sīrijas naftas nozarē, atzīmē portāls. Gan "Vagner", gan "Euro Polis" vārds ir cieši saistīts ar "Putina pavāru" Jevgēniju Prigožinu.

"Delfi" jau rakstīja, ka šī ar Prigožinu saistītā firma esot vienojusies atgūt un apsargāt Asada spēku nekontrolētās naftas ieguves vietas Sīrijā, par to saņemot 25% no naftas un gāzes ienākumiem.