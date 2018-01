Par ziņojuma apstiprināšanu nobalsoja četri no sešiem komisijas deputātiem – tās vadītāja Inguna Sudraba (NSL), Mārtiņš Šics (LRA), Igors Pimenovs (S) un Ainārs Mežulis (ZZS), savukārt pret balsoja Judins un Ritvars Jansons (NA).

Pirms sēdes sākuma Judins vaicāja, kāpēc trešdienas vakarā Sudraba nolēmusi komisijas sēdi pārcelt no pulksten 11 uz pulksten 8.30, lai tā notiktu pirms Saeimas plenārsēdes. Sudarba sacīja, ka viņa šādu aicinājumu saņēmusi no komisijas locekļiem.

Judins nebija apmierināts ar to, ka komisijas galaziņojuma pieņemšanai atvēlētas vien aptuveni 20 minūtes, iebilstot, ka iepriekšējā komisijas sēdē komisija vienojusies, ka tiks iestrādāti jauni priekšlikumi.

Sudraba komisijai vaicāja, vai klātesošajiem ir iebildumi, ka tiek noturēta sēde. Vienīgais, kuram bija iebildumi bija Judins, kurš atkārtoti norādīja uz ierobežoto laiku. Tomēr vairākums – pieci komisijas deputāti – nobalsoja, ka sēdi var sākt. Judins nebalsoja norādot, ka sēdi var sākt, bet neesot pārliecības, ka sēdi varēs arī slēgt ar balsojumu.

Sudraba sēdē uzsvēra, ka visi priekšlikumi, kas atbalstīti iepriekš komisijas sēdē, iestrādāti gala ziņojumā.

Sudraba jautāja, vai komisijas locekļiem ir vēl kādi tehniski precizējumi tekstā. Tomēr Judins iebilda, sakot, ka pirms teksta precizēšanas nepieciešamas izrunāt jautājumu par to, ka pēdējā sēdē ne visi priekšlikumi bijuši noformulēti. Tāpat viņš atgādināja, ka notikusi vienošanās par precizētu priekšlikumu redakciju. Galaziņojumu komisijas locekļi esot saņēmuši trešdien pulksten 12.20, un šis laiks nav pietiekams, lai izlasītu 114 lapaspuses. "Vienojāmies, ka būs jauna priekšlikumu redakcija," uzsvēra Judins, bet Sudraba viņam iebilda, sakot, ka šāda vienošanās nemaz nav bijusi.

Judins atgādināja, ka runa iepriekšējās sēdēs bijusi, piemēram, par priekšlikumu par iespējamo žurnālistu atbildību par manipulāciju ar medijiem. "Vai tas ir noformulēts un vai mēs to apspriedīsim," vaicāja deputāts. Uz šo kolēģa repliku Sudraba klātesošajiem vaicāja, vai ir nepieciešams vēlreiz iet cauri visam ziņojuma projektam, savukārt Judins iebilda, ka runa nav par visu projektu, bet gan par jauniem punktiem jaunā redakcijā.

"Secinājumos nav iestrādāts neviens jauns punkts," atzīmēja Sudraba.

Šajā brīdī Judins pārgāja uz skrupulozu gramatisko kļūdu labošanu tekstā. "Tekstā ir kļūdas. Kļūdas ir jālabo," sacīja Judins, norādot ikvienu gramatisko kļūdu. Uz sēdi ieradās arī deputāts Artuss Kaimiņš, kurš komisijai norādīja, ka galaziņojumu nevar pieņemt, kamēr tajā ir drukas kļūdas.

Jau ziņots, ka izmeklēšanas komisija bija lēmusi, ka sanāks uz sēdi ceturtdien pēc parlamenta sēdes, tomēr trešdienas vakarā komisijas priekšsēdētāja Sudraba informējusi kolēģus, ka sēdes laiks ir pārcelts.

Izjūkot partijas "No sirds Latvijai" (NSL) frakcijai, deputāti var lemt par Ingunas Sudrabas atsaukšanu no "Oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Likumā ir noteikts, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi tiek iecelti Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā - vienādā skaitā no katras Saeimas frakcijas deputātiem. Par izmaiņām komisiju sastāvā Saeima var lemt pēc desmit deputātu iesnieguma vai arī pēc paša parlamentārieša lūguma atsaukt viņu no kādas komisijas.

Jau vēstīts, ka Saeima 21.jūlijā izveidoja parlamentārās izmeklēšanas komisiju par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti tā dēvētajā oligarhu lietā. Izmeklēšanas komisija izveidota, lai izvērtētu krimināllietā esošo informāciju par iespējamu valsts nozagšanu un faktorus, kas noveduši pie šīs krimināllietas izbeigšanas pirmstiesas izmeklēšanas stadijā.

Viesnīcā "Rīdzene" noklausītās politiķu un uzņēmēju sarunas kalpoja kā viens no galvenajiem pierādījumiem tā dēvētajā oligarhu lietā, kas tika ierosināta 2011.gadā pēc Krimināllikuma pantiem par kukuļņemšanu, kukuļdošanu, noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un valsts amatpersonām likumā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) šo lietu izmeklēja vairākus gadus, tomēr izrādījās, ka noklausītās sarunas nav pietiekams pierādījums apsūdzību celšanai, tāpēc kriminālprocess tika izbeigts.

Žurnāls "Ir" vairākās publikācijās atspoguļoja viesnīcā "Rīdzene" noklausītās sarunas, kurās tā dēvētie Latvijas oligarhi sprieda par dažādiem jautājumiem.