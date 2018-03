Maulis skaidroja, ka par spīti vairāk nekā 1500 apkaimes iedzīvotāju savāktajiem parakstiem, Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) nav iebildis Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu saglabāšanas komisijas dotajai atļaujai cirst kokus. Tas radījis aizdomas, ka iedzīvotāju viedoklis nemaz nav vērtēts, kā arī radījis bažas par procesa caurspīdīgumu.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka veikals "Lidl" oficiāli apstiprinājis ienākšanu Latvijā, iegādājies vairākus zemesgabalus Rīgā, kā arī reģionos, un saņēmis būvatļaujas veikalu celšanai. Viens no veikaliem taps Dzelzavas ielā 75b. Šo zemesgabalu pērn par 3,15 miljoniem eiro iegādājās SIA "MMS Property Solutions", kas marta sākumā pārsaukts par SIA "Lidl Latvija".

Tirdzniecības ēkas būves iecere paredzēja, ka jāizcērt teritorijā augošās kļavas, liepas, bērzi un citi koki. Pērn jūlijā Apstādījumu saglabāšanas komisija lēma, ka jārīko publiskā apspriešana par koku izciršanu. Tā notikusi.

Oktobrī komisija apstiprināja koku ciršanu, taču Ušakovs decembrī šo lēmumu atcēla, jo komisija neizvērtēja publiskās apspriedes rezultātus. Dažas dienas vēlāk komisija vēlreiz deva atļauju koku izciršanai. Šoreiz atļauja stājusies spēkā, jo iepriekšējā lēmuma trūkumi ir novērsti, skaidro Ušakova pārstāve Laila Ivāna.

"Purvciems ir otrais apdzīvotākais mikrorajons Rīgā ar vismazāko zaļo zonu tajā – tikai 3% no visa Purvciema teritorijas. Ņemot vērā, ka šī ir viena no retajām zaļajām zonām Purvciemā, iznīcināt to, mūsuprāt, ir nepieņemami," klāsta Maulis. 12. martā viņš ar iesniegumu vērsies Administratīvajā rajonā tiesā, mēģinot apstrīdēt koku ciršanas atļauju.

Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns portālam "Delfi" norāda, ka Apstādījumu komisija ir radusi kompromisu starp projekta attīstītāju un iedzīvotāju interesēm.

Piemēram, ja sākotnēji nocirst plānoja 43 kokus, tad tagad cērtamo koku skaits samazināts līdz 25 kokiem, vairākus kokus saglabājot dzīvojamo māju pusē, kas ļaus samazināt trokšņu un gaisa piesārņojumu. Savukārt nocirsto koku vietā iecerēts stādīt 35 dižstādus.

Izsniegtajā būvatļaujā arīdzan iekļauta prasība projektu saskaņot ar Veselības inspekciju, kas vērtēs būvniecības ietekmi uz apkārtējo vidi.

Tiesas pārstāve Ilze Piševa portālam "Delfi" apstiprināja, ka tiesā šobrīd ir ierosinātas divas administratīvās lietas, kas saistītas ar "Lidl" veikala būvniecību Dzelzavas ielā – viena par izsniegto atļauju koku ciršanai, bet otra par būvatļaujas izsniegšanu tirdzniecības ēkas jaunbūvei un esošās ēkas demontāžai.

"Abās lietās atbildētāji un trešās personas aicināti sniegt paskaidrojumu par pieteikumu. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc paskaidrojumu saņemšanas un lietas sagatavošanas," skaidroja Piševa.