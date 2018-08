Viņš sacīja, ka kopumā indekss, kas tiks piemērots pensijām, šoreiz ir nedaudz lielāks, nekā bija domāts sākotnēji. "Tas ir pozitīvi," atzina Siliņš. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem pieaudzis arī indeksējamas summas apjoms.

Tomēr ar indeksāciju vien nevarot turēt līdzi pieaugošai dzīves dārdzībai, tāpēc jāmeklē jauna pieeja, uzskata Pensionāru federācijas vadītājs. Jādomā gan par pensiju palielināšanu, gan arī atsevišķu pensionāru izdevumu pozīciju samazināšanu, uzsvēra Siliņš.

Kā ziņots, šogad 1. oktobrī tiks indeksētas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 382 eiro, un kopumā šim mērķim budžetā ir paredzēti 30 miljoni eiro. Savukārt nākamgad indeksācija nepieciešami 120 miljoni eiro.

Pēc indeksācijas vidējais pensijas pieaugums būs 18,27 eiro, bet maksimālais palielinājums - līdz 27,5 eiro, pastāstīja Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece.

Tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 382 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 382 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas - 382 eiro. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojamā indeksa. Izņēmums ir politiski represētās personas, personas ar 1.grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

Šogad, indeksējot vecuma pensijas, tiks piemēroti dažādi indeksi, kas būs atkarīgi no apdrošināšanas stāža - jo lielāks stāžs, jo lielāks indekss tiks piemērots. Cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem pensiju pārskatīšanā piemēros indeksu 1,0590, cilvēkiem ar stāžu no 30 līdz 39 gadiem piemēros indeksu 1,0655, bet cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no 40 gadiem - 1,0720.

Izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijām un apdrošināšanas atlīdzībām tiks piemērots indekss 1,0590.

Ja cilvēka apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, tad pensiju indeksācijā bez faktiskā patēriņu cenu indeksa ņems vērā arī 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, ja no 30 līdz 39 gadiem - 60%, ja 40 un vairāk gadu - 70%.