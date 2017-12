Svētdien Baltijas jūrā netālu no Klaipēdas notikušās kuģa avārijas dēļ piesārņojuma draudu nedz Lietuvā, nedz arī Latvijā nav, informēja VVD.

VVD pārstāve Maruta Bukleviča sacīja, ka pašlaik nav ziņu par iespējamu piesārņojumu vai šādu risku.

Kā ziņots, Baltijas jūrā netālu no Klaipēdas svētdien uzskrēja sēklī 190 metrus garš kravas kuģis "Ocean Crown" ar 20 cilvēku apkalpi.

Pēc provizoriskām ziņām, negadījuma cēlonis ir tāds, ka kuģim bija sabojājies galvenais dzinējs. Spēcīgā vēja dēļ kuģis nevarēja ieiet ostā, tāpēc bija izmetis enkuru, lai gan kuģa kapteinis vairākkārt brīdināts, ka šādos laika apstākļos to labāk nedarīt. Pēc kāda laika no kuģa saņemts ziņojums, ka tam bojāts dzinējs un tas dreifē, bet pēc dažām stundām tas uzskrējis sēklī apmēram 200 metrus no krasta.

Balkeris "Ocean Crown", kas kuģo ar Kipras karogu, ir būvēts 2005.gadā. Tā īpašniece ir Grieķijas kompānija "Oceanfleet Shipping".