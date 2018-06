Saeimas komisijas sēdē deputāti uzklausīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Valsts izglītības satura centra (VISC) un Latvijas izglītības vadītāju asociācijas un Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības pārstāvjus, kuri informēja par aktuāliem jautājumiem saistībā ar centralizēto eksāmenu saturu un norises gaitu.

Iepriekš sociālos tīklus un plašsaziņas līdzekļus pāršalca dažādi skolēnu un viņu vecāku viedokļi, ka šī gada eksāmens bijis īpaši grūts. To steidza izmantot arī politiķi priekšvēlēšanu cīņā. Piemēram, Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) pirmdien "Facebook" pauda, ka, lai gan pagaidām vēl nav zināmi 12. klašu matemātikas eksāmena rezultāti, bet ir pamats uzskatīt, ka tie salīdzinoši sliktāki nekā pērn.

"Ar nožēlu nākas secināt, ka Izglītības un zinātnes ministrija APZINĀTI veica eksperimentu ar pusaudžiem, iekļaujot eksāmenā netipiski sarežģītus uzdevumus. Pēc neoficiālas informācijas, Kārlis Šadurskis šādā veidā sev veido PR – nodemonstrējot sabiedrībai, ka mācību metodika ir novecojusi un ka ir nekavējoties nepieciešams ieviest kompetenču pieeju izglītībā," rakstīja Rīga mērs.

Šadurskis komisijas sēdē skaidroja, ka jau ir pieradis, ka Ušakovs raksta muļķības, taču aicināja to nedarīt Saeimas deputātiem. Viņš norādīja, ka veicis "pseidozinātnisku eksperimentu" ar vienu no iepriekšējā gada matemātikas eksāmeniem, izpildot tā pirmā daļu. Ministrs uz labu laimu apvilcis vienu no četrām atbildēm katrā uzdevumā, turklāt jautājumus neesot lasījis. Izpildot vien pirmo eksāmenu daļu no trim un šādā veidā, viņš eksāmenu būtu nokārtojis, iegūstot vairāk nekā 6%.

"Es nokārtoju eksāmenu neizlasījis neviena burta, kas bija eksāmenos. Tas ir ārprāts un kauns," sacīja ministrs.

VISC pārstāvis Jānis Vilciņš arī bija kritisks: "Tas prestižs, ja tu vari saņemt vidējās izglītības atestātu, ja tu vari atbildēt uz četriem jautājumiem, tas neliecina par labu mūsu izglītības redzamajai daļai – imidžam. Tas nedara mums godu."

Runājot par šā gada eksāmenu matemātikā, Limbažu novada ģimnāzijas direktore, Latvijas Matemātikas skolotāju asociācijas pārstāve Gunta Lāce izteica salīdzinājumu: "Ja man neder 36. izmēra apģērbs, es necenšos vainot mērīšanas sistēmu."

"Tas, ko mēs reizi gadā darām, mēs uztraucamies par eksāmenu, kas, protams, nav ideāls, bet kurš tikai nomēra tā brīža situāciju. Man kā matemātikas skolotājai ar 27 gadu pieredzi ir jāsaka, ka eksāmens kļūst tikai vieglāks, vieglāks un vieglāks, varbūt pēdējos piecus līdz sešus gadus es teiktu, ka šis eksāmens vidusskolās centralizētais bijis stabilā līmenī. Man negribētos teikt, ka šī gada eksāmens būtu vieglāks vai grūtāks par iepriekšējo," skaidroja Lāce.

Savukārt Vilciņš atzina, ka apmēram viena ceturtā daļa no 12. klases matemātikas eksāmena ir pa spēkam pamatskolas skolēnam.

Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane uzslavēja VISC, ka 12. klases matemātikas eksāmena uzdevumi bijuši interesanti, tajos bija jāparāda atšķirīga domāšanas pakāpe. Arī 9. klases matemātikas eksāmena uzdevumi bijuši interesanti, taču izpildījums bijis "kā darvas karote medus mucā". Proti, eksāmenā konstatētas virkne kļūdu.

Tamane tāpat kā daudzi citi komisijā pauda, ka būtu nepieciešams ieviest dažādu līmeņu matemātikas eksāmenu. Savukārt Šadurskis skaidroja, ka jaunā izglītības reforma to paredz ieviest.

"Proti, vislielākā problēma šobrīd ir par to, ka vienāds, piemēram, matemātikas centralizētais eksāmens ir profesionālajā izglītībā un vispārējā, kur būtiski atšķiras gan stundu skaits, gan audzēkņu motivācija apgūt vispārizglītojošos priekšmetus. Līdz ar to šo problēmu mēs gatavojamies novērst ar to, ka vidusskolās būs gradācija. Priekšmeti, kas tiek apgūti standarta līmenī, un priekšmeti, kas tiek apgūti padziļinātā līmenī," norādīja Šadurskis.

Ziņots, ka šogad centralizētais matemātikas eksāmens 12. klasei raisījis milzu ažiotāžu, jo esot bijis ļoti grūts.