Nodokļu reforma ieviesusi jaunus veidus, kā ziedot. Ar nodokli neapliek ziedojumus apmērā līdz 5% no iepriekšējā gada peļņas vai arī līdz 2% no darbinieku algām.

Uzņēmēji jauno sistēmu pagaidām nav apguvuši, skaidro raidījumā. Par to manāms uztraukums radies sporta nozarē.

2018. gada pirmajos sešos mēnešos ziedojumos saņemtā summa ir sarukusi par 38% jeb 914 tūkstošiem eiro, aptaujājot 56 nevalstiskās organizācijas, secinājusi ir Latvijas Pilsoniskā alianse.

"Ir organizācijas, kas vairs nepastāvēs, kas nevarēs vairs darboties ikdienā. Organizācijas, kas nodrošina sociālos pakalpojumus. Par cik būs samazinājies budžets, par tik samazināsies arī iespējas sniegt pakalpojumu," skaidroja Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) problēmas nesaskata. Ziedojumu apmērs varētu būt mazāks tāpēc, ka uzņēmēji nav pieraduši pie jaunumiem.

"Nav tā, ka šobrīd pēc nodokļu reformas ir aizliegts ziedot vai nav nekādas iespējas ziedot un par to nebūtu atvieglojumu. Taisni otrādi. Ir trīs atvieglojumi, kas ir paredzēti, un ziedot var arī šodien. Iespējams, ka šis samazinājums, kāds ir šobrīd, ir saistīts ar to, ka nav vēl īsti skaidrība par to, kā pareizi piemērot jaunās normas, jauno kārtību, bet varbūt tas ir tikai laika jautājums," atzina LTRK vadītājs Jānis Endziņš.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola solīja budžeta sarunās meklēt risinājumus ziedojumu kritumam sabiedriskajā sektorā. Ministre gan uzskata, ka ziedojumu iespējas jaunajā nodokļu režīmā ir gana plašas. Viņa skaidro, ka uzdevums esot izdzīvot pārejas periodu, kamēr uzņēmēji vēl tikai saprot, kā nodokļu reforma tos ietekmēs.

Taču jautājums, vai nevalstiskais sektors var cerēt uz lielāku atbalstu no valsts, būs jāuzdod nākamajai valdībai, kas apstiprinās 2019. gada valsts budžetu, skaidro raidījumā.