Lai gan šogad pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu īstenojams no apstiprinātajiem budžeta līdzekļiem, tādējādi uzsvaru liekot uz skolu tīkla sakārtošanas gaitā iegūtajiem papildu līdzekļiem, Šadurskis uzskata, ka grafikā ierakstītais pirmais likmes kāpums līdz 710 eiro šogad ir īstenojams. Tāpēc patlaban nevajadzētu būt bažām arī par nākamo gadu zemākās likmes apmēra celšanu.

"Jebkura novirze no grafika rada kaut kādu ķēdes reakciju, bet domāju, ka mums ir visas iespējas septembrī dabūt 710 eiro," teica politiķis.

Vaicāts, vai reorganizējamo un slēdzamo skolu saraksts būs pietiekams, lai nodrošinātu pedagogu zemākās darba algas likmes pieaugumu, ministrs sacīja, ka viss ir atkarīgs no pašvaldību lēmumiem, uzsverot, ka "potenciāls ir daudz lielāks".

"Ir zināmas grūtības, uz ko norādīja kultūras ministre Dace Melbārde (VL-TB/LNNK), jo viņiem šāda resursa [skolu tīkla sakārtošanas] iekšienē nav," skaidroja Šadurskis, atgādinot, ka reorganizācijas darbi Kultūras ministrijas pakļautībā esošajās izglītības iestādēs lielā mērā jau veikti. Līdz ar to ministrs uzskata, ka šis jautājums kopumā būtu jārisina valdībai. "Ja, teiksim, 2019.gadā mums ir iespēja, redzam to budžetā, tad es gribētu cerēt, ka varēsim pielemt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu [Kultūras ministrijas izglītības iestāžu pedagogiem] šī gada beigu mēnešiem, lai izlīdzinātu finansējumu," pieļāva Šadurskis, piebilstot, ka "protams, vēl ir smagais pasažieris - pašvaldības, kurām ir pirmsskolas".

Pedagogu atalgojuma paaugstināšanas grafika iepriekšējās versijās bija iekļauts, ka zemākā mēneša darba algas likme tiktu palielināta, ņemot vērā attiecīgā gada valsts ekonomisko situāciju un nesamazinot izglītības jomas finansējuma procentuālo apjomu no valsts budžeta. Otrdien valdībā apstiprinātā kārtība vairs neparedz finansējuma procentuālā apjoma no valsts budžeta izglītībai nesamazināšanu. Vaicāts, kāpēc notikušas šādas korekcijas, Šadurskis uzsvēra, ka tas esot "ieslēpts vienā no rīkojuma punktiem", kas nosaka nepieciešamību likmes celšanai efektivizēt izglītības procesu un piešķirt papildu finansējumu no pašvaldību budžetiem un valsts budžeta, ievērojot solidaritātes un paritātes principu.

Ministrs piekrita, ka šāds formulējams var būt dažādi interpretējams, taču viņš atsaucās uz citu rīkojuma punktu, kas paredz, ka grafiks īstenojams, ņemot vērā attiecīgā gada valsts ekonomisko situāciju. "Tas zināmā mērā šajā punktā arī ir iešifrēts," teica politiķis.

Kā ziņots, Ministru kabinets otrdien apstiprināja pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, apņemoties pakāpeniski celt zemāko algas likmi pedagogiem, taču izmaiņu apmēru faktiski piesaistot skolu tīkla sakārtošanas rezultātiem.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iesniegtais pedagogu darba samaksas grafiks paredzēja jau no 2018.gada 1.septembra celt zemāko darba algas likmi no 680 eiro līdz 710 eiro, vienlaikus gan paredzot, ka šogad likmes palielinājums jānodrošina no apstiprinātajiem budžeta līdzekļiem.

Grafiks zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanai vispārējā izglītībā, pirmsskolā, profesionālā ievirzē, profesionālā izglītībā un interešu izglītībā veidots, ievērojot to, ka netiek mainīta pedagogu darba slodze, kas atbilst mēneša darba algas likmei, kā arī zemākā mēneša darba algas likme periodā no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 1.septembrim tiek paaugstināta pakāpeniski. Tas nozīmē, ka līdz ar 2022.gada 1.septembri pedagogu zemākā mēneša darba algas likme indikatīvi varētu pieaugt līdz 900 eiro.

Ņemot vērā, ka 2018.gada valsts budžets neparedz papildfinansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanai, finanšu resursi pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai jārod, efektivizējot izglītības procesu un piešķirot papildu finansējumu no pašvaldību budžetiem un valsts budžeta, ievērojot solidaritātes un paritātes principu.

Patlaban zemākā mēneša darba algas likme skolotājiem no 2016.gada 1.septembra ir 680 eiro un darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, vispārējās, profesionālās izglītības un interešu izglītības skolotājiem ir 30 darba stundas nedēļā, kas veido 1320 darba stundas gadā. Savukārt pirmsskolas izglītības skolotājiem darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, ir 40 darba stundas nedēļā un zemākā darba algas likme skolotājiem, kas nodrošina bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanu, - 620 eiro, bet no 2017.gada 1.septembra - 680 eiro. No pašvaldību budžeta finansēto pirmsskolas izglītības skolotāju zemākā darba algas likme 680 eiro jānodrošina ne vēlāk kā no 2018.gada 1.septembra.