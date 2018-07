No pirmdienas, 9. jūlija, pulksten 20 līdz otrdienas, 10. jūlija, pulksten 20 transportlīdzekļiem būs liegts apstāties un stāvēt Teātra ielā, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai.

No 9. jūlija pulksten 22 līdz 10. jūlija pulksten 10 apstāties un stāvēt būs liegts arī Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu.

10. jūlijā no pulksten 7 līdz 11 apstāties un stāvēt nevarēs Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Apgabaltiesas ēkas līdz Elizabetes ielai.

Tāpat 9. jūlijā un 10. jūlijā nepieciešamības gadījumā ierobežos vai īslaicīgi slēgs transportlīdzekļu satiksmi un gājēju kustību:

Teātra ielā, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai;

Pils laukumā;

Aspazijas bulvārī un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī pie Brīvības pieminekļa un Brīvības laukumā;

Pie ēkas Brīvības bulvārī 36.

Vēstīts, ka darba vizītes ietvaros Trudo tiksies ar premjerministru Māri Kučinski (ZZS), lai pārrunātu Latvijas un Kanādas turpmākās sadarbības iespējas, pievēršoties arī ekonomiskajai sadarbībai.

Ar pirmdienu, 9. jūliju, satiksmi ierobežos uz Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada, portālu "Delfi" informē RD Satiksmes departaments.

Transportlīdzekļu vadītājiem jāņem vērā, ka katrā virzienā saglabās tikai vienu braukšanas joslu. Savukārt gājējiem un velobraucējiem jārēķinās, ka kustība pa abām pārvada ietvēm būs liegta – tā būs nodrošināta abos virzienos pa labās puses brauktuvi virzienā no centra.

RD arīdzan vēsta par citiem satiksmes ierobežojumiem, kas tuvākajā laikā stāsies spēkā. Proti, saistībā ar ēkas nojaukšanas darbiem Strēlnieku ielā 8 no 10. jūlija līdz 8. augustam slēgs gājēju ietvi Emiļa Melngaiļa ielas posmā no Antonijas ielas līdz Strēlnieku ielai un Strēlnieku ielas posmā no ēkas Strēlnieku ielā 6 līdz Emiļa Melngaiļa ielai.

No 10. jūlija līdz 13. jūlijam slēgs transportlīdzekļu satiksmi Ormaņu ielā, pie 25. numura ēkas, kur notiks ielas rekonstrukcija.

Izstādes "United Buddy Bears Riga 2018" laikā no 9. jūlija pulksten 20 līdz 12. jūlija pulksten 12 transportlīdzekļiem liegs apstāties un stāvēt Doma laukumā, Herdera laukumā un Bīskapa gātē, kā arī 11. novembra krastmalas labajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Bīskapa gātei.

Saistībā ar siltumtrases izbūves darbiem no 10. jūlija līdz 13. jūlijam ierobežos transportlīdzekļu satiksme Aizkraukles ielas un Krīvu ielas krustojumā (slēgta apgriešanās vieta Aizkraukles ielā).

No 11. jūlija līdz 23. jūlijam ierobežos transportlīdzekļu satiksmi Aspazijas bulvārī, pie ēkas Aspazijas bulvārī 22, jo notiks siltumtrases pārbūve.

Bet saistībā ar reklāmas klipa filmēšanu ierobežos vai nepieciešamības gadījumā slēgs transportlīdzekļu satiksmi un gājēju kustību līdz četrām minūtēm vairākās Rīgas ielās: