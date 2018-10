ZZS – čempioni, reitingi un kāda būtu murgaina valdība. Pilns ieraksts

Portāla "Delfi" sadarbībā ar kompāniju "Kantar TNS" septembrī veiktā aptauja liecina, ka ZZS vēlētājs pārliecinošā vairākumā ir rodams tieši vecuma grupā 60–69 gadi, savukārt Latvijas jauniešu atbalsts ir vien 8%.

Ar ko gatavi sadarboties?

3. septembrī "Delfi TV ar Jāni Domburu" premjera amata kandidātu debatēs Kučinskis uzsvēra, ka gribētu veidot valdību ar pašreizējiem partneriem – "Vienotību" un Nacionālo apvienību (NA). Savukārt, ja būs nepieciešamība pēc vēl kāda partnera, tad būšot jāraugās.

Turpināt iesākto darbu un sadarbību ar ZZS un "Jauno Vienotību" (JV) vēlētos NA līderis Roberts Zīle, tā viņš atzina raidījumā. Savukārt JV premjera amata kandidāts Krišjānis Kariņš programmatisko tuvību saskatīja ar Jauno konservatīvo partiju (JKP), NA un "Attīstībai/ Par!". Par to gan vēlāk izbrīnu pauda Kučinskis.

Tiesa, pēdējo mēnešu laikā medijos vairākkārt ZZS pārstāvjiem uzdoti jautājumi par sadarbības iespējām ar partiju "Saskaņa". ZZS Vidzemes saraksta līderis premjers Kučinskis atkārtoti vēstījis, ka ZZS nestrādāšot un viņš pats noteikti nevadīšot tādu valdību, kurā būtu "Saskaņa".

Par nesadarbošanos ar "Saskaņu" ZZS atšķirīgi viedokļi nedrīkst būt – tā ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis komentējis partiju apvienības deputāta Gundara Daudzes izteikumus, ka viņš neiebilstu valdības veidošanai ar "Saskaņu", augusta beigās vēstīja LSM.lv. Brigmanis uzsvēra, ka partijas kopējā pozīcija nav mainījusies, un kategoriski noraidīja pieņēmumus, ka ZZS varētu sadarboties ar "Saskaņu" valdības veidošanā.

"ZZS, pēc tā, ko es zinu, nekad nav apsprieduši variantu veidot koalīciju, citiem vārdiem sakot – valdību ar "Saskaņu," ne 2009., ne 2010. gadā, nekad. Tāds variants nekad nav apspriests," – tā 21. jūlijā preses konferencē izteicās Lembergs.

Tomēr daži citi ZZS pārstāvji tik kategorisku nostāju nav pauduši. Piemēram, augusta beigās televīzijas "RīgaTV 24" raidījumā uz jautājumu par sadarbību ar "Saskaņu" pēc Saeimas vēlēšanām Daudze atbildēja, ka viņš pats tam neiebilstu, bet lēmumu pieņem partijas vairākums. Daudze arī norādīja, ka pirms vēlēšanām "negribētu dalīt lāča ādu, kamēr lācis vēl mežā".

Pēcāk, 7. septembrī, intervijā laikrakstā "Neatkarīgā Rīta avīze" Daudze gan norādīja: "Es nekad neesmu runājis par iespējamu koalīciju ar "Saskaņu". Jautājums raidījumā bija par sadarbību parlamentā. Mana atbilde tika interpretēta kā piekrišana iet koalīcijā ar "Saskaņu", bet tas tā nav! Zaļo un zemnieku savienības vadītāji Armands Krauze un Augusts Brigmanis, kā arī valdības vadītājs Māris Kučinskis ir vairākkārt uzsvēruši, ka ZZS koalīcijā ar "Saskaņu" neies, un es pilnībā pievienojos šim viedoklim. Es esmu komandas cilvēks un nevienu brīdi neesmu domājis veikt kādas no ZZS atšķirīgas darbības vai uzstāties ar alternatīvu nostāju."

Savukārt Saeimas deputāts Valdis Kalnozols (ZZS), septembra sākumā taujāts par koalīcijas veidošanu ar "Saskaņu", no vienas puses norādīja, ka pagaidām nevēlas uz to atbildēt, bet, raugoties kopumā, deputāta skatījumā, Saeimā esot par daudz sašķeltības un partiju, vēstīja LETA. Būtiskākais jautājums attiecībā uz iespēju sadarboties esot tas, vai politiskajiem spēkiem ir kopīgs mērķis. Deputāta skatījumā, "Saskaņai" pašlaik neesot definēts mērķis, tāpēc parlamentārietim esot grūti atbildēt un viņš melotu, ja sacītu, ka ir "par vai pret".

Lielie ziedotāji. Kuri prom, kuri palikuši

Pirms 12. Saeimas vēlēšanām, 2014. gadā, kad arī ZZS no visām partijām baudīja lielāko ziedotāju atbalstu, viens no lielākajiem ziedotājiem šim politiskajam spēkam bija Rīgas saraksta līdera Gunta Belēviča ģimene ar 63 tūkstošiem eiro, vēstīja sabiedrisko mediju portāls LSM.lv. 2014. gadā viņu ievēlēja 12. Saeimā no ZZS saraksta, viņš kļuva par veselības ministru Laimdotas Straujumas un pēcāk Kučinska valdībā, taču 2016. gadā demisionēja, jo ārpus ierastās kārtības saņēma medicīnas pakalpojumu Latvijas Onkoloģijas centrā. Kopš 2014. gada rudens Belēviču ģimene ZZS vairs nav ziedojusi.

Kopš pagājušā gada maija ZZS ziedotāju vidū nav arī uzņēmēja Jūlija Krūmiņa meitas Maijas Čerņavskas vārda, kura kopš 2005. gada partijai ziedojusi kopumā 58 248 eiro. Šogad maijā mediji vēstīja, ka pret Krūmiņu, Čerņavsku un kādu Veselības inspekcijas amatpersonu Ģenerālprokuratūra sākusi kriminālvajāšanu lietā, kas saistīta ar kukuļošanu.

Tiesa, vairāki ilggadējie ziedotāji joprojām partiju atbalsta – viens no lielākajiem ziedotājiem ir Aivars Lembergs, kurš kopumā kopē pērnā gada vidus ziedojis 25 000 eiro, no tiem šogad vasarā ziedojis kopumā 10 000 eiro (pusi no šīs summas šā gada jūlijā, otru pusi – augustā), savukārt pērn decembrī – 15 000 eiro. Ziedotāju priekšgalā ir arī Ventspils domes priekšsēdētāja vietnieki Guntis Blumbergs ar 16 200 eiro kopš pagājušā gada vasaras un Jānis Vītoliņš ar 10 300. Tāpat arī partiju dāsni atbalstījis Liepājas mērs Uldis Sesks ar 14 000 eiro, uzņēmēji Viktors Eihmanis – 14 000 eiro, Andrejs Kindzulis ar 10 000 eiro, Armands Lībietis ar 10 000 eiro.