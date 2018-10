Klaužs tiesā apstrīdēs CVK lēmumu nepārskaitīt par viņu nodotās balsis

Pašreizējā sasaukuma Saeimas deputāts, nākamajā parlamenta sasaukumā neiekļuvušais Jānis Klaužs (ZZS) nolēmis apstrīdēt tiesā Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) lēmumu nepārskaitīt par viņu nodotās balsis, apliecināja politiķis.

Viņš norādīja, ka vēl nav saņēmis CVK lēmumu. Līdz ko tas viņam būs pieejams, Klaužs kopā ar advokātu to apstrīdēšot.

Vaicāts par CVK sniegto skaidrojumu, ka vēlēšanu rezultātu mājaslapā plusiņu skaits mainījies tehnisku iemeslu dēļ, politiķis norādīja, ka "varbūt tā ir, varbūt tā nav". Deputāts neizslēdz iespēju, ka kāds varētu būt ielauzies sistēmā, tāpēc, lai novērstu visas šaubas, nepieciešams veikt saņemto balsu manuālu pārskaitīšanu.

CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars iepriekš norādīja, ka šoreiz vēlēšanās jauninājums bija rezultātu no iecirkņiem "dinamiskā" publicēšana. Tas nozīmēja, ka, ja kādam no iecirkņiem, kuru plusi jau bija publicēti, piemēram, vajadzēja papildināt vēlēšanu gaitas žurnālu, tad, lai to izdarītu, no publiskās informācijas bija jānoņem attiecīgais plusu skaits. Tomēr ikviens, uzklikšķinot uz attiecīgo skaitli, var redzēt, no cik iecirkņiem konkrētajā brīdī ir saņemts attiecīgais plusu skaits.

Kā jau ziņots, CVK noraidījusi arī deputātes Aijas Barčas (ZZS) lūgumu pārskaitīt par viņu nodotās balsis. No politiķes teiktā pēc lēmuma pieņemšanas izrietēja, ka viņa neplāno apstrīdēt pieņemto lēmumu tiesā.

13. Saeimas vēlēšanas norisinājās šā gada 6. oktobrī, un Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajos termiņos CVK nav apstrīdēts neviena vēlēšanu iecirkņa balsu skaitīšanas protokols.