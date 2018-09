Ulme nepārvēlēšanas gadījumā pabalstu nesaņems, sola Brigmanis

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) ar jauno deputātu Arvīdu Ulmi (ZZS) ir pārrunājusi pabalsta jautājumu un politiķis apliecinājis, ka nepārvēlēšanas gadījumā tādu nesaņems, Saeimas sēdē pauda deputāts Augsts Brigmanis (ZZS).

Ceturtdien Saeima apstiprināja 12.Saeimas deputāta pilnvaras uz laiku Ulmem. Šo Saeimas lēmumu, kā vēstīts, pavadīja plašas debates.

"Ja jūs šobrīd apstiprināsiet šī cilvēka [Ulmes] pilnvaras, viņš saņems vienu algu, plus tad notiks vēlēšanas, kurās, es domāju, viņu neievēlēs. Un tad viņš saņems deputāta kompensāciju," no tribīnes pauda deputāts Artuss Kaimiņš ("KPV LV").

Neilgi pēc tam tribīnē kāpa ZZS frakcijas vadītājs Brigmanis, kurš norādīja, ka, stājoties amatā dažas nedēļas pirms šīs Saeimas pilnvaru beigām, nav ētiski saņemt pabalstu. "Mēs esam šo jautājumu pārrunājuši ar Arvīdu Ulmi, un viņš ir mums apliecinājis, ka viņš neņems šīs kompensācijas," pauda Brigmanis.

Kā portālu "Delfi" informēja Saeimas Preses dienestā, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, Saeimas deputāts, kura mandāts izbeidzas līdz ar attiecīgās Saeimas pilnvarām, saņem vienreizēju pabalstu triju mēnešalgu apmērā. Taču deputātiem, kuri tiek ievēlēti nākamajā Saeimā, šāds pabalsts netiek izmaksāts.

Šogad deputāta alga ir 2748,8 eiro (bruto – pirms nodokļu nomaksas).

Ziņots, ka ceturtdien "par" deputāta pilnvaru apstiprināšanu Ulmem balsoja 68 deputāti un "pret" 14 deputāti. "Pret" balsoja 12 Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA) deputāti, kā arī divi pie frakcijām nepiederoši deputāti.

Vēstīts, ka, parlamentārietim Kļaviņam noliekot deputāta pilnvaras, viņa vietā nāks Vides aizsardzības kluba prezidents Ulme, iepriekš portālam "Delfi" apstiprināja topošais deputāts.

"Kā saka, izrāva mani no meža, no sēņošanas," smējās Ulme. Politiķis kandidē arī 13. Saeimas vēlēšanās Rīgas vēlēšanu apgabalā no ZZS. Politiķa prioritāte ir vides aizsardzība.

Iepriekš Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) informēja, ka Ulme, iespējams, bijis VDK aģents. Šādu informāciju CVK sniedza Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs (TSDC). Šādu informāciju Ulme pats noliedz. Arī portālam "Delfi" politiķis norādīja, ka padomju laikā aktīvi darbojies, lai atjaunotu Latvijas neatkarību. Piemēram, organizējis demonstrācijas, tostarp par Padomju Savienības komunistiskā partijas aizliegšanu, kā arī balsojis par Latvijas neatkarību kā Augstākās Padomes deputāts.

Ulme vairākas reizes kandidējis uz Saeimu, taču ievēlēts vien 8. Saeimā 2002. gadā.

Politiķis 1995. gadā apbalvots ar piektās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un 2000. gadā – ar trešās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.