Семь условий, выполнение которых поможет улучшить вашу жизнь

Чтобы стать более здоровыми как физически, так и ментально, не нужно ждать завтра или какой-то другой особой "точки отсчета". Действовать следует здесь и сейчас. Команда Delfi Viņa и эксперты Every Girl поделились советами, которые помогут вам скорее обрести гармонию и счастье.

Избегайте фразы "надо было бы"



Как говорят эксперты, одна из привычек, мешающая нам наслаждаться жизнью в полной мере — это чрезмерное употребление фразы "надо было бы" и других форм сослагательного наклонения. Помните — сослагательное наклонение обозначает ситуации, не существующие в реальном мире. Но ежедневно мы применяем его в разговорах, чтобы выразить различные эмоции — сожаление о несделанном, чувство вины или неудовлетворенность собой.

Но все очень просто — вместо того, вместо самомотивации через призму вины или сожления, старайтесь подумать о положительных причинах и аргументации для своих действий. К примеру, не используйте предложение "мне надо было бы почаще заниматься спортом", а замените его фразой "когда я занимаюсь спортом, то чувствую себя лучше и красивее". Такое, казалось бы, небольшое изменение в конструкции предложения может помочь вам более позитивно мотивировать себя на действие.

