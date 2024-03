Slepkavības izdarītājs, būdams noslepkavotā mazdēls un viens no diviem viņa mantiniekiem, uzskatot, ka vectēvs gatavojas pārdot savu nekustamo īpašumu, kā arī veic savā īpašumā esošo mežu ciršanu, tādējādi būtiski samazinot mazdēla kā mantinieka mantojamo masu, mantkārīgu motīvu vadīts nolēma vectēvu noslepkavot.

Apsūdzētais izņēma no savā īpašumā esošā ieroču seifa uz viņa vārda reģistrētu medību ieroci – bisi – un nodeva to glabāšanā otrai personai, kurš, zinot par apsūdzētā nodomu nogalināt vectēvu, nolēma to atbalstīt un piekrita noglabāt ieroci savā īpašumā. Vairākas dienas vēlāk pēc apsūdzētā norādījumiem slepkavības atbalstītājs ievietoja šaujamieroci savā lietošanā esošajā automašīnā, ar kuru apsūdzētais vēlāk devās uz māju, kur dzīvo vectēvs.