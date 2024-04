Viņš automašīnā veda arī pasažieri, kura nebija piesprādzējusies ar drošības jostu. Vīrietis neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu, automašīna nobrauca no ceļa un apgāzās.

Transportlīdzeklis pieder citai personai, tāpēc to konfiscēt nedrīkst, bet šādos gadījumos likumā ir paredzēts, ka no noziedzīga nodarījuma izdarītāja piedzen pilnu vai daļēju šā transportlīdzekļa vērtību. Konkrētajā gadījumā tiesa lēma no apsūdzētā valsts labā piedzīt pilnu automašīnas vērtību.