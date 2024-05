Šogad dzēsti 63 meža ugunsgrēki ar kopējo platību 31,7 hektāri, no tiem meža zemes – 26,1 hektārs. Astoņi ugunsgrēki dzēsti Līksnas pagastā netālu no Daugavpils, no tiem lielākais – 2,2 hektāru platībā, dzēsts 28. maijā, portāls "Delfi" uzzināja Valsts meža dienestā (VMD).